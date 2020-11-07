Майже у кожної людини хоча б раз виникало бажання покинути все й звільнитись. Але не варто одразу бігти писати заяву, можливо, вам просто треба відпустка. Як зрозуміти, що вам реально час звільняти з роботи – читайте у матеріалі.

Кар’єрна консультантка Віра Проценко розповіла виданню Happy Monday, як відрізнити емоцію від реальної необхідності.

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Проаналізувавши досвід своїх клієнтів, експертка виділила 8 характерних ознак, які точно сигналізують, що прийшов час прощатися зі своєю роботою.

Як зрозуміти, що вам пора звільнятися: 8 ознак

Задачі, які ви виконуєте, вам не цікаві

Можливо, ви робите одну і ту ж роботу вже настільки довго, що можете робити все із заплющеними очима. В такому випадку краще спитайте себе, коли востаннє ви вчилися чомусь новому і як часто це взагалі відбувається.

В деяких ситуаціях працівникові не обов’язково шукати нову роботі, іноді допомагає просто зміна діяльності чи відділу у його компанії.

Вашу зарплату не переглядали вже кілька років

Так, іноді це теж може стати причиною, коли варто звільнятися. Але зауважимо, що непідняття зарплати може відбуватися з різних причин:

компанія вами задоволена, але не має змоги платити більше;

мотиваційна система побудована так, що бонуси заробити неможливо або їхня сума не змінюється пропорційно до росту результатів;

компанія не практикує перегляд зарплат, бо вважає, що й так нормально платить;

роботодавець не задоволений результатами вашої роботи настільки, щоб переглядати рівень заробітної плати, але й не готовий звільняти.

"Щоб такого не трапилось, запам’ятайте, що про умови праці, гігієнічний мінімум і терміни перегляду винагороди краще домовлятись "на березі", тобто перед початком роботи", – наголосила експертка.



Звільнення з роботи / Фото ipo-ipp

Ваш керівник не є для вас наставником, партнером чи надихаючим лідером

Це коли ви регулярно отримуєте на свою адресу лише негативні відгуки, деструктивну критику чи навіть крики. Так, іноді люди приходять у компанію, але йдуть від керівника. Тому дуже важливо працювати в команді з тими, кому можна довіряти і в кого дійсно є чого повчитись.

Постійна втома не зникає після вихідних або відпустки

Після відпочинку людям іноді важко повертатися до роботи, вставати зранку і знаходити в собі сили виконувати роботу. Навантаження можу бути настільки великим, що робота вечорами та на вихідних стане нормою. Але тоді вам не вистачатиме часу на особисте життя.

Тому важливо, щоб працівник мав хобі та знаходив на них час, а не лише постійно працював. Адже тоді емоційне вигорання не за горами.

Робота здається вам безглуздою

Якщо ви щиро не розумієте, для чого все це робите, то на це є три причини. Ви або не вірите в продукт компанії, або не бачите перспектив для даного напрямку чи компанії загалом, або ж ваші цінності кардинально відрізняються від цінностей компанії.

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У вас почалися проблеми зі здоров’ям

Як часто ви хворієте або відчуваєте фізичну слабкість? Якщо через роботу у вас почалися проблеми зі здоров’ям, то значить так ваш організм натякає, що з вами відбувається щось неправильне. Психосоматика пояснює взаємозв’язок нашого емоційного стану з нашими хворобами.

"Я знаю. що в деяких компаніях ейчар відстежує статистику захворювань в команді, аналізує результати і приділяє більше уваги тим людям, які часто хворіли за певний проміжок часу", – додала Віра Проценко.

Компанія не дотримується своїх обіцянок і зобов’язань щодо вас

Якщо на співбесіді вам обіцяли один функціонал і виклики, а після працевлаштування ви побачили, що очікування не дорівнюють реальності, то вам варто змінювати роботу. Сюди також відноситься невиплата або часткова виплата зарплати та відсутність нормальних умов для праці.

Компанія, де ви працюєте, просякла бюрократизмом

Якщо у вашій роботі більшість часу йде на погодження дій, то часто сил для реалізації запланованого не буде залишатися. Також поганою ознакою є те, коли ваші ідеї та думки нікому не потрібні, бо від вас вимагають тільки виконувати, що говорять.

Пам’ятайте, що всі ми дуже різні і тому абсолютно нормально, що там, де комусь добре, інші не можуть втриматись і тижня. І не забувайте, що звільнятись — це так само нормально, як і найматись на нову роботу. Коли закриваються одні двері, відкриваються інші.