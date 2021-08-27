Як зрозуміти, чи готова дитина до школи та як підготувати її до навчання

Більшість дітей до шести років знає цифри, літери, намагаються читати та навіть розказують віршики. Проте це не завжди означає, що малеча психологічно готова до школи. Як це перевірити – читайте у статті.

Як зрозуміти, чи готова дитина до школи

Психологи виділяють кілька компонентів психологічної готовності: мотиваційна, фізіологічний, інтелектуальний, емоційний, соціальний.

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Особлива увага приділяється встановленню взаємин з дорослими та однолітками, здатність вислухати, не перебивати, виконувати поставлені завдання тощо.

Наявність навчальної мотивації проявляється в розумінні необхідності навчання, інтересу до знань. А також у вмінні робити висновки, аналізувати, порівнювати, концентрувати увагу, виділяти важливе тощо.

Водночас потрібна і загальна обізнаність – орієнтування в просторі, коротенькі розповіді про себе, батьків, пору року, рослини, тварин тощо. Також важливе вміння дослухатися до порад.

Показники готовності дитини піти до школи

Психологиня Олена Науменко розповіла "Всеосвіта", що батьки можуть помітити очевидні зовнішні фізіологічні ознаки. Адже готова до навчання дитина виглядає дещо по-іншому.

За її словами, зап'ястя руки дитини видовжується, і рука стає готова до письма. Змінюється овал обличчя, воно витягується, випадають перші молочні зуби. Змінюється поведінка, розвивається довгострокова пам'ять та увага.



Дитина готова до школи / Фото childdevelop

Окрім того, дитина має вміти відтворити на папері те, що бачить її око. Але це надскладна операція для мозку, і зовсім юні діти цього не можуть зробити.

Ще один показник готовності дитини до школи – уміння дотримуватися правил. "Дошкільнята грають за своїми правилами, можуть змінювати їх, якщо програють. А першокласники уже готові прийняти правила й навіть слідувати їм”, – додала психологиня.

Чи треба батькам переживати, що дитина у 7 років ще не вміє читати? За словами Олени Науменко, це останнє, за що треба переживати батькам.

Завдання дошкільного віку – це фізичне здоров'я, розвиток сенсорики, вестибулярного апарату, сенсомоторики, комунікативні навички. А вже потім варто розвивати пізнавальні потреби,

– сказала вона.

Як підготувати дитину до школи

Експерти видання ТСН рекомендують батькам розповідати дітям історії про свої шкільні роки (перший дзвоник, знайомство з вчителем, ім’я першої вчительки).

За можливості можна показати школу, в якій навчалися ви самі, але обов’язково проведіть екскурсію у школу, в якій буде навчатися дитина, познайомтеся з вчителькою, зайдіть до класу. І одразу покажіть дитині, де туалет.

Також намагайтесь дотримуватися розпорядку дня, лягати спати, та вставати в один і той же час. Привчайте наводити лад на письмовому столі, збирати самостійно портфель, перевірити одяг та взуття.

Які ігри допоможуть підготувати дитину до школи:

Гра "Асоціації"

По черзі називайте слова або словосполучення, які мають стосунок до школи. Дитина теж має брати активну участь та називати свої асоціації.

Гра "Інтерв'ю"

Запитайте дитину, як її звати, хто її батьки і яка домашня адреса. Чому вона/він хоче навчатися у школі? Де знаходиться школа? Як звати вчителя?

Також можна запропонувати дітям намалювати себе маленьким і школярем. Чи є помітні відмінності, що подається або ні.

"Помічник на день"

Нехай дитина бере участь у всіх домашніх справах разом із дорослими. І не забувайте висловлювати подяку та хвалити свою малечу.

"Гімнастика мозку"

Ця вправа розроблена психологом Полом Деннісоном. Комплекс складається з простих вправ, які допоможуть в навчанні та в спілкуванні.

Наприклад "Перехресні кроки, стрибки" – нехай правий лікоть дитини торкнеться лівого коліна, а потім навпаки, лівий лікоть – правого коліна. У цій вправі одночасно великі зони обох півкуль мозку активізуються.

“Лежачі вісімки" – уявіть вісімку та накресліть її в повітрі, правою, потім лівою рукою й двома руками одночасно.

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Як адаптувати дитину до школи

Дитяча психологиня Світлана Ройз написала у фейсбуці пост з порадами, які допоможуть полегшити адаптації дітей до школи.