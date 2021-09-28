Вчителі наголошують, що дітям не завжди потрібно відповідати чітко у рамках і лише за піднятою рукою. Краще перетворити учнів на помічників вчителя, щоб зробити заняття цікавішим.

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Як зробити урок цікавим для учнів

Давайте учням висловлювати власну позицію

Кожен має право на власну думку. Не варто сваритися чи ображатися на учнів, якщо їхні погляди відрізняються від ваших. Під час уроку давайте змогу дітям висловити своє ставлення до тем. Крім того, так діти вчаться поважати чужу думку.

На занятті вчителька намагається створювати таку ситуацію, яка вимагає від учнів самостійних дій, тож вони шукають відповіді на запитання та дізнаються більше.

Залучайте учнів до навчання

Якщо учень, наприклад, ігнорує шкільні правила, – тоді намагайтеся активно залучити його до процесу навчання.

Я пропоную: "Ти зараз можеш самостійно розв’язати цю задачу, і я перевірю її, або ж ти можеш стати капітаном, й увесь клас, як команда, звірить свої відповіді з твоїми". Такий підхід вчить дитину брати відповідальність на себе,

– додає експертка.

Використовуйте сторітелінг

Використання невеличких сюжетних розповідей допоможе досягнути певних педагогічних цілей. Адже діти часто запитують у вчителів: "А як було у вас у школі?", "А як ви робили у тій чи тій ситуації?", "А у вашому класі траплялось таке?". Пам’ятайте, що учням цікаве життя /навчання/робота/вподобання вчительки.

Не сваріть за невиконане завдання

Не варто сварити дитину за те, що вона/він невиконала домашнє завдання. Якщо до початку уроку дитина попередить про таку ситуацію, то реагуйте спокійно. За словами вчительки, необхідно поважати особисті обставини учнів.

Використовуйте нетрадиційні сценарії уроків

Сучасну дитину складно здивувати, і якщо кожен день проводити заняття у звичайному форматі, то це швидко набридне. Натомість краще використовувати нетрадиційні сценарії уроків. Наприклад, учням подобаються уроки-ігри "Поле чудес", "Що? Де? Коли?", "Брейн-ринг" та інші.

Також популярністю користуються й так звані "завдання на випередження": кільком учням необхідно знайти інформацію з теми, яка лише вивчатиметься. Діти готують невеличку доповідь і знайомлять клас з новими цікавими фактами.

Крім того, використання на уроках QR-кодів, хмаринок слів, онлайн-квестів та тестувань допомагає постійно утримувати увагу учнів.

Перевіряйте домашку різними способами

Щоб кожен день був не схожий на інший, треба перевіряти домашні завдання різними способами. Наприклад:

Вчитель читає відповіді, а учень перевіряє свою роботу.

Вчитель читає відповіді, а учень перевіряє роботу сусіда.

Вчитель записує відповідь на дошці, а учні працюють у парах і перевіряють роботу.

Учні зачитують відповіді хором.

Одні учні коментують відповіді, інші – перевіряють.

Учні по черзі називають відповіді й самі вказують, хто буде наступним доповідачем.

До слова, у мережі частішають випадки того, як школи використовують під час уроків примусову дитячу працю. Освітній омбудсмен каже, що експлуатація дітей неприпустима і це несе певну відповідальність. Куди звертатися за допомогою, якщо учнів змушують до праці в школі – читайте за посиланням.