Як зробити план уроку за 5 хвилин: поради відомого вчителя з Великої Британії

Відомий британський вчитель Росс Моріссон МакГілл понад 20 років очолював кілька лондонських шкіл, а тепер його портал The Teacher Toolkit читають понад 10 тисяч вчителів із 60 країн світу. Педагог ділиться секретами, як спростити життя вчителів.

Вчителя-блогера Росса Моріссона вважають одним із 500 найвпливовіших людей Великої Британії за версією Thе Sundау Tіmеs Teacher.

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У багатьох країнах вчителі скаржаться на велику кількість звітів і різної документації, якe їм доводиться вести. А окрім того, вчителів постійно оточують 20 – 30 дітей, а це виснажує ще більше.

Але тут може допомогти простий інструмент – план уроку, який можна скласти за 5 хвилин. Він став найпопулярнішим на The Teacher Toolkit.

На думку Росса Моріссона МакГілла, є й інший бік – в житті трапляється всяке, тому іноді вчитель покладається на імпровізацію, пам’ять і планує урок у голові в той момент, коли відчиняє двері в клас.

Але навіть якщо вчитель зможе провести чудовий урок, то таке планування в останню мить – це величезний стрес. Тому експерт розробив план уроку, який можна скласти за 5 хвилин.

Як спланувати урок за 5 хвилин: поради вчителям

Час уроку

Як вписати в тиждень? Рамка на схемі нагадує, що найперше слід подумати про загальну картину уроку.



Так виглядає план уроку від британського вчителя / Фото TeacherToolkit

І хоча зазвичай є загальна навчальна програма на тиждень та теми уроків, але не завжди можна встигнути все розповісти. Тому у цій рамці дайте відповіді на такі питання:

Як урок вписується в тематику тижня?

Із якими знаннями та вміннями учні приходять на урок?

Що вчили на попередньому уроці?

Які компетентності ви можете розвинути в учнів сьогодні?

Окрім того, письмово опишіть урок за 30 секунд.

Цілі уроку: навіщо це потрібно учням?

На цьому малюнку плану тижня мішень зі стрілою нагадує про ваші цілі на поточному уроці. Не ті, що написані в офіційних документах, а описані власними словами.

Думайте не про те, що діти мають розв’язати, написати чи провести дослід тощо. А про те, чого ви хочете навчити учнів. Навіщо дітям потрібні ваші уроки? Сам Росс МакГілл вважає, що найкраще сформулювати ціль-мінімум та ціль-максимум для уроку.

Як зацікавити учнів: комікси, сторітелінг, серіали

Зірка на схемі – це думка про те, що приверне увагу учнів, мотивація. Як привернути увагу школярів? Буде ідеально, якщо є маленький "гачок" на початку уроку та велика "замануха" всередині.

Зокрема, вчитель радить на початок уроку взяти реквізит, якусь цікаву дрібничку, якесь зображення, відео чи музику. Будь-що, що діти люблять: несподіваний уривок чи постер з їхнього улюбленого серіалу, коміксу чи гри.

Наприклад, для дітей 10 – 12 років запитання, чому "Людина-павук" і літературний герой, якого ви вивчаєте, обидва люблять червоний колір, викличе значно більше інтересу, ніж пропозиція поговорити про символіку кольорів у творі.

За його словами, часто достатньо сторітелінгу – гарної історії! На думку експерта, найефективніші вчителі розповідають історії. Адже зі школи найбільше запам'ятовуються саме цікаві, живі історії, які викликають інтерес.

Що залишиться в голові учнів

Стікери зі схеми плану уроку нагадують про питання: що "приклеїться" до школярів з матеріалу на уроці? Які ключові моменти ви хочете, щоб вони запам’ятали?

Тож, не треба продумувати весь урок похвилинно. Значно важливіше знати, чим цікавим ви його почнете та як вагомо завершите. Це перший ключовий момент у вашому плануванні.

Найпростіший варіант — запитати учнів: "Що ми дізналися сьогодні?". Також треба врахувати вправи для повторення під час уроку. Такі усні та письмові відповіді – це теж спосіб навчання. Дослідження показують, що це допомагає краще запам’ятовувати матеріал.

Способи оцінювання: тест, вікторина, змагання

Багатокутник на схемі нагадує про оцінювання. Яке воно має бути: описове чи в балах? Наприклад, можна поставити питання, дати паузу, запропонувати відповідати одному учневі, а потім зупинити та передати слово іншому.

А щодо письмового опитування, то можна дати школярам запитання, на які вони будуть відповідати, а потім нехай їхні письмові роботи оцінять сусіди по парті.



Урок у школі / Фото primamedia

Окрім того, опитування можна провести у формі гри: вікторини, кросворду, у форматі «Що? Де? Коли?» тощо. Тоді запишіть у план, що вам потрібно для цього взяти на урок та підготувати.

Ключові слова: читати, писати, розуміти

Про них нагадують ключі на схемі. І оскільки, зараз грамотність дуже важлива – заохочуйте учнів читати. Тому завдання вчителя – зробити класи мовною спільнотою. Учні повинні практикуватися у цьому.

За словами британського вчителя, грамотність і математичні навички – це те, чого повинні вчити всі вчителі, незалежно від того, який предмет вони викладають.

Тому виберіть ключові слова уроку та запишіть їхні значення у плані уроку. Також добре мати на уроці якесь посилання на математичні поняття чи логіку.

Час для обдарованих учнів

Заплануйте одне завдання для обдарованих учнів. Що потрібно ввести в урок для дітей з особливими потребами? Уявно поділіть клас хоча б на три рівні знань з вашого предмета. І під час практичних завдань враховуйте їхні потреби.

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До прикладу, можете всім дати вправу, але мати під рукою варіант для тих, хто не впорається, хто нудьгуватиме на уроці, а також завдання із зірочкою для тих, хто впорається швидше.

Епізоди уроку: паузи, центри уваги, мова тіла

Кілька порожніх віконечок – це основні моменти уроку. Подумайте про те, що відбуватиметься на уроці від початку до кінця. Чотири поля не позначають урок із чотирьох частин, їх може бути більше. Просто подумайте, на які етапи поділити заняття.

Обдумайте наявний час: що можна встигнути за 45 хвилин? Подумайте про розумове навантаження та робочу пам’ять: коли потрібні паузи, перепочинок, емоційна розрядка.

Також подумайте, як скласти урок так, щоб дати дітям час подумати над проблемою, пошукати самостійно рішення, обробити отриману інформацію тощо.