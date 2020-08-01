Виступи на популярній конференції TED, де експерти діляться цікавими ідеями, є дуже корисними та допомагають багатьом людям. Деякі лекції присвячені і освіті та школі. Тож, дивіться нижче відео з корисними порадами для вчителів.

Для педагогів є безліч ресурсів, які можуть допомогти їм у методиці викладання. Навіть платформа TED запрошує експертів, які можуть розповісти щось корисне для освітян. Зокрема, як можна зробити освіту кращою, пише 24 канал.

Цікаво Університети самі визначатимуть, коли і як починати навчання, – Шмигаль

Чому треба вчити майстерності, а не готувати до тестів

"Ви б вирішили побудувати будинок з незавершеним фундаментом? Звичайно, ні. То чому ми не звертаємо уваги на те, що школярі не завжди сприймають основи пройденого матеріалу?", – запитує педагог Сал Хан.

Учні все починають вчити з основ. Тобто вчитель розповідає теорію на уроці, потім учні йдуть додому, де роблять уроки. Наступного ранку вони перевіряють домашнє завдання, тоді нова теорія, нове ДЗ, теорія, ДЗ і так триватиме приблизно кілька тижнів. І якщо хтось щось не зрозумів, то він навряд чи зможе це довчити сам.

Бо кожен учень навчається у своєму ритмі і не може весь клас іти рівномірно і витрачати однакову кількість часу на одну тему. Учні потребують більш персоналізованого навчання. І Хан каже, що вже є інструменти для цього. До прикладу. В інетрнеті можна знайти безліч пояснень.

Чому треба вчити майстерності, а не готувати до тестів: дивіться відео



Чому шкільні заняття для підлітків повинні починатися пізніше

Експерти стверджуют, що підліткам не вистачає сну, і це не завжди пов’язано з соціальними мережами або гормонами, вважає Венді Троксель.

Вона пояснює, що тільки один з десяти підлітків спить від 8 до 10 годин, як рекомендовано. Також Троксель зазначає, що більшість медичних організацій не рекомендують починати заняття раніше 08:30 (в Україні уроки починаються о 08:00, а у США взагалі о 07:30).

Адже нестача сну робить підлітків дратівливішими, вони більш схильні до вживання алкоголю та наркотиків. Натомість деякі дослідження показали, що більш пізнє пробудження добре впливає на успішність учнів.

Чому шкільні заняття для підлітків повинні починатися пізніше: відео



Як вчити дітей любити науку

Сезар Харада, який викладає громадянську науку та винаходи, перемістив свою класну кімнату в індустріальний простір, де творчі діти працюють з деревом, металом, хімією, біологією, оптикою та, іноді, електроінструментами.

Так, діти розбирають настільні лампи та веб-камери на деталі, з яких збирають робота, що плаває. Своїми винаходами вони намагаються допомогти природі. Школярі так бачать локальну проблему і намагаються негайно її розв’язати. Харада навів ще кілька прикладів уроків, які дуже подобаються дітям.

Як вчити дітей любити науку: дивіться відео



Чому математика є секретом пізнання світу

Науковець Роджер Антонсен каже, що багато людей вважають математикою додавання, віднімання, множення, ділення, проценти, геометрію, алгебру тощо. Але це насправді щось набагато цікавіше.

За його словами, можна по різному дивитися на цифри та рівняння і постійно змінювати ракурс, з якого ми на них дивимося. "Це чудовий засіб тренувати розум. Зміна кута зору робить ваш розум гнучкішим, робить вас відкритішими до нового і здатними пізнавати речі", — говорить він.

Чому математика є секретом пізнання світу: дивіться відео



Як факти допомагають будувати кращі школи

Андреас Шляйхер розповів, що PISA складає рейтинг країн і, використовуючи ту саму інформацію, допомагає школам удосконалюватися.

За словами Шляйхера, виклик сучасності – це дати можливість стати мудрими. Так, це дослідження допомагає зрозуміти, що роблять інші. Приклад, який показує PISA, демонструє, що факти і дані можуть бути потужнішими, ніж адмінконтроль фінансових дотацій.

Як факти допомагають будувати кращі школи: дивіться відео