Навчатись новому у дорослому віці значно важче, ніж змалку. У школі ми проводимо 11 років, а згодом витрачаємо ще від 4 до 8 років на здобуття вищої освіти. Це доволі багато часу, і процес безперервно триває від раннього дитинства і щонайменше до початку самостійного дорослого життя.

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Окремі люди витрачають на освіту від 15 до 22 років, постійно навчаючись, і в певний момент не дивно, що процес їх просто виснажує.

Здобувши звання бакалавра або магістра, безліч людей радіють тому, що закінчують власну освіту. Однак насправді навчатись потрібно постійно, лише дещо змінити підхід до цього процесу.

Зрештою, кожен роботодавець скоріше найме працівника, який постійно розвивається та освоює нові навички, шукає інноваційні підходи у своїй роботі, ніж того, який "застряг" на місці.

Самоосвіта дозволяє швидше знайти роботу / Фото Pexels

Як отримувати задоволення від навчання

Навчатись чомусь – не складно. Фактично, ви продовжуєте пізнавати нові й нові речі щодня, тільки не завжди над цим замислюєтесь. Інше питання – наскільки корисними та ефективними у застосуванні будуть ці знання?

Розпочати вчитись легко, і це міф, що вам потрібно провести 1 000 годин, освоюючи один предмет. Все, що треба – відданість процесу та система, яка є підходящою саме для вас.

Немає двох людей, які сприймають, обробляють, засвоюють та відтворюють інформацію ідентично. Саме тому державні системи освіти повинні адаптовуватись до цього й реформуватись.

Комусь краще працювати з інформацією візуально, комусь через досвід, а іншим – за допомогою впливових менторів та авторитетних лідерів. Хтось сам знає, які напрямки йому цікаві, а для когось потрібні підказки.

Освітній процес повинен бути персоналізованим / Фото Pexels

Система складеного інтересу

Якщо ви хочете підібрати методику навчання, яка б особисто вам приносила задоволення, то слід звернути увагу на систему складеного інтересу. Вона передбачає 4 кроки, які дозволять зробити процес самоосвіти веселим, цікавим та ефективним.

Довіртесь власним відчуттям та знайдіть ті методи, які найбільше підходять для вас. Не слухайте рекламні оголошення про те, як, наприклад, вивчити іноземну мову за 14 днів. Спробуйте позайматись із репетитором, однак, якщо вже після кількох занять вам це не приносить задоволення, перейдіть на фільми чи книги мовою оригіналу. Складіть графік навчання. Такий підхід допоможе визначити оптимальний для вас темп засвоєння знань та певним чином "обдурити" власний мозок, заставляючи його концентруватись тоді, коли це необхідно. Дізнавайтесь – Контролюйте – Відпочивайте. Саме у такому порядку повинен відбуватись освітній процес. Найефективніше спершу почути інформацію, обробити та перевірити її, і згодом дати собі відпочити. 12 годин безперервного навчання приносить менше користі, ніж 1 – 2 години на день. Відпочинок допомагає перенести почуту та оброблену інформацію у довготерміновий кластер пам'яті. Мотивуйте себе. Дуже часто через буденні негаразди освіта відходить на задній план. Поставте собі цілі, яких ви хочете досягнути завдяки навчанню та винагороджуйте себе за кожні зусилля. Це допоможе краще зрозуміти мету освітнього процесу та зробити його більш ефективним.

Визначте мету навчання / Фото Pexels