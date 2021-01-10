Успішність навчання учнів пов'язана із здатністю людини до пізнання, її мотивацією, навичками соціальної взаємодії та вмінням спілкуватися. Тож, для того, аби ефективніше навчати учнів, важливо, аби вчитель розумів їхню мотивацію, природу засвоєння знань та мікроклімат класу.

І для цього педагог має володіти певними психологічними знаннями. Тому освітній омбудсмен Сергій Горбачов написав у фейсбуці про використання принципів психології в освітньому процесі.

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Він зазначив, що освітня система США використовує психологічну програму "20 принципів психології для викладання та навчання" для дошкільної та повної загальної середньої освіти (дошкільне виховання, початкова, середня або спеціальна освіта від 0 до 18 років).

Ці принципи пояснюють, як учні думають та вчаться, що їх мотивує, чому соціальний фактор, міжособистісні взаємини та емоційний стан відіграють у навчанні важливу роль.

Також збірник містить поради для вчителів, як застосовувати їх на практиці, щоб краще розуміти своїх учнів, розвивати їхній потенціал, керувати класом, оцінювати освітній процес. Принципи будуть корисними й для адміністрації закладів освіти, шкільних психологів і батьків.

Основні психологічні принципи для навчання

Принцип 1: Переконання учнів або розуміння ними своїх інтелектуальних здібностей, що впливає на їхнє когнітивне функціонування та навчання.

Принцип 2: Знання, якими володіють учні, впливають на їхнє навчання.

Принцип 3: Когнітивний розвиток та навчання учнів не обмежуються загальними етапами їхнього розвитку.

Принцип 4: Навчання базується на практиці, тому поширення навчання на нові обставини потребує допомоги.

Принцип 5: Отримання довгострокових знань та навичок багато в чому залежить від практики.

Принцип 6: Важливим для навчання є чіткий, аналітичний та своєчасний зворотній зв'язок з учнями.

Принцип 7: Управління своєю поведінкою допомагає навчанню, а навичок такої саморегуляції можна навчити.

Принцип 8: Заохочуйте учнів до творчої діяльності.

Принцип 9: Учні навчаються краще та займаються творчістю із задоволенням тоді, коли вони внутрішньо мотивовані досягати більшого.

Принцип 10: Учні проявляють наполегливість у виконанні складних завдань і опрацьовують інформацію більш змістовно, коли вони націлені на досягнення майстерності, а не успіху.

Принцип 11: Очікування вчителів щодо своїх учнів впливають на можливості учнів у навчанні, їх мотивацію та результати навчання.

Принцип 12: Визначення короткострокових цілей середнього рівня складності більше підвищує мотивацію, аніж встановлення довгострокових та складних цілей.

Принцип 13: Навчання поширюється на декілька соціальних контекстів.

Принцип 14: Міжособистісні відносини та спілкування мають вирішальне значення як для процесу викладання, так і для соціально-емоційного розвитку учнів.

Принцип 15: Психофізичний стан учнів впливає на освітні результати, навчання та розвиток.

Принцип 16: Варто вивчати поведінку учнів в класі та їхню соціальну взаємодію, встановлювати правила.

Принцип 17: Ефективне управління закладами освіти базується на встановленні та передачі високих очікувань, послідовному вихованні позитивних відносин і забезпеченні високого рівня підтримки учнів.

Принцип 18: Експерименти є важливими та корисними, але вимагають різних підходів та тлумачень.

Принцип 19: Навички, знання та вміння учнів найкраще вимірюються за допомогою процесів оцінювання, які базуються на психології.

Принцип 20: Здійснення оцінки показників експерименту залежить від чіткої, відповідної та об‘єктивної інтерпретації.

Детальніше ознайомитися із психологічними принципами для викладання можна за посиланням. У посібнику ви дізнаєтеся, як розвивати творчі навички учнів, заохочувати їх до творчої діяльності та підвищувати внутрішню мотивацію дітей.