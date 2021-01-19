Поступово дистанційне навчання стає звичним для дітей, а інтерактивні підходи здатні ще більше зацікавити учнів. Як зробити онлайн-навчання ефективним для дітей – читайте у матеріалі.

Видання "Освіторія" підготувало круті лайфхаки від фіналістів Global Teacher Prize Ukraine Олександра Чучаєва та Наталі Гутарук, які допоможуть підготуватися та якісно провести дистанційний урок.

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Як зробити дистанційне навчання ефективним

Як вибудувати комунікацію із учнями та батьками?

Наталя Гутарук запевняє, що спочатку треба домовитися із батьками, що комунікація має відбуватися на рівні фактів, а не емоцій. Тому просіть батьків писати чітко про проблему: не можемо зробити це / знайти це, без негативних емоцій. А тримати контакт із батьками можна через соцмережі.

"А з учнями ми спілкуємося на платформі GoogleClassroom – там з’являються усі записи, їх можна простежити і побачити ефективність роботи кожної дитини", – додає вона.



Платформа GoogleClassroom / Фото teknosafari.net

Водночас Олександр Чучуєв вважає, що варто також долучити батьків у класи на цій платформі, щоб вони почувалися включеними у процес. А з колегами-педагогами треба використовувати спільні Google-документи.

Що робити, якщо в родині кілька дітей, які не можуть працювати онлайн одночасно?

За словами Наталі, кілька учнів у сім’ї на онлайн-навчанні вимагають ще тіснішої комунікації батьків із вчителями та батьків із дітьми. Зокрема, вчителів варто заздалегідь попередити про те, що в родині не вистачає комп’ютерів для всіх дітей.

Якщо у молодшої дитини є уроки, коли треба виконати завдання у зошиті, на цей час гаджетом може користуватися інша дитина. Але про це все слід домовлятися заздалегідь, а не в останню хвилину. Родині треба попрацювати над спільним графіком, щоб це не спричинило стрес,

– сказала експертка.

А Олександр Чучаєв дав ще одну корисну пораду: до загального шкільного розкладу варто робити індивідуальний підхід. Адже дистанційка – це поєднання синхронного навчання, коли вчитель і діти працюють одночасно онлайн, і асинхронного, коли діти виконують завдання у зручний для себе час.

Наприклад, якщо дитина не може приєднуватися до синхронного уроку, вчитель має застосувати індивідуальний підхід, і записати учневі аудіокоментар до виконаних завдань або зустрітися з дитиною онлайн на 10–15 хвилин для живої розмови.

Що робити батькам, якщо вчитель відмовляється виходити на онлайн-зв’язок із учнями?

Експерт запевнив, що в такому випадку батьки повинні звернутися до директора школи.

"Ми не маємо чіткого алгоритму, як повинен викладати матеріал вчитель на онлайн-навчанні. Але безперечно дітям потрібен зоровий та просто людський контакт із вчителем. Я переконаний, що у початкових класах педагог повинен спілкуватися з дітьми онлайн наживо хоча б раз на тиждень", – додав Чучаєв.

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Які цифрові інструменти є найбільш зручними та ефективними?

Наталя Гутарук зазначила, що загальна платформа, у якій зручно працювати, це Google Classroom. Якщо ж потрібні короткі навчальні відео для уроку, то можна використати платформу "Всеукраїнська школа онлайн".

Коли хочу додати інтерактиву на уроки англійської мови, створюю квізи для кожної теми на платформах Quizzis та Quizlet. Мені дуже подобаються інтерактивні онлайн-дошки, типу Padlet чи Linoit,

– каже вона.

Як вчителю використовувати платформу ВШО? Експерти радять вчителям, які проводять онлайн-урок на 30 хвилин, показувати дітям 10-хвилинне навчальне відео, а решту часу спілкуватися із учнями і відповідати на їхні запитання.

"Можете обрати коротше відео, доповнити його своїми коментарями і дати дітям завдання для практичної роботи. Уроки на ВШО тривають 5–10 хвилин, у цей час подається базова інформація з усієї теми", – додає Чучаєв.

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Тож, ВШО допомагає вчителям не лише в умовах дистанційного навчання, але й на уроках у класі, і під час змішаного навчання.

Які види робіт слід проводити онлайн, а які асинхронно?

Вчителі наголошують, що не слід переобтяжувати дітей сидінням біля екрана. Наталя Гутарук наголошує, що вчитель повинен мати пріоритет: нехай це буде одне-два завдання, але виконані усіма якісно, ніж 5–6 завдань, які половина учнів не встигнуть виконати.

Зараз маю такий лайфхак: якщо бачу, що якась дитина на уроці трохи поникла, пишу їй особисте повідомлення: "Ти сьогодні розумниця, добре працюєш", щоб кожна дитина відчувала, що цей урок для неї, зараз, її бачать і чують,

– каже експертка.

Натомість Олександр Чучаєв запевняє, що вчитель повинен розуміти цінність часу дітей в онлайні і подавати матеріал максимально стисло. Зокрема, дуже структурують презентації — це стисло поданий матеріал, який діти зафіксували, і далі пішли робити якесь завдання.