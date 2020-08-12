Дистанційне навчання спричинило багато дискусій та навіть побоювань щодо подальшого майбутнього освіти. Адже карантин показав, що така форма навчання підходить не всім. Проте деякі вчителі змогли знайти для себе і переваги такої форми навчання. Як зробити дистанційну освіту ефективною – читайте у матеріалі.

Вчителька української мови та літератури Новопечерської школи Діана Мельникова розповіла виданню "Освіторія", які методи виявилися найефективнішими під час введення дистанційного навчання, а чого краще уникати.

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За її словами, є висока ймовірність, що вже з початку нового навчального року деякі школи повернуться до дистанційної форми навчання або будуть змушені комбінувати її з очною.

Як зробити дистанційне навчання ефективним

Прийом і перевірка письмових робіт

На початку карантину вчителів "загрузли" у безлічі повідомлень, письмових завдань, листів від батьків та учнів із численними запитаннями тощо. І це необхідно впорядкувати. Наприклад, якщо у вашій школі немає єдиної електронної системи чи корпоративної пошти, то створіть свою. Так буде простіше. І обов’язково відмовтеся від використання месенджерів, бо ви отримуватимете сповіщення цілодобово.

Скажіть учням про цю електронну адресу та приймайте всі завдання через пошту. До того ж, у системі Gmail можна надсилати листи одразу групам, а не кожній людині окремо. І нехай діти відповідають на це завдання, а не створюють окремий лист. Так, учитель зможе побачити всі твори і жоден не загубиться.



Дистанційне навчання у школі може бути ефективним / Фото Голос

Або якщо завдання потребує фідбеку від учителя, то запропонуйте учням робити це завдання в Google-документі й надавати вам доступ на редагування. Так зможете виділяти помилки й залишати до робіт коментарі.

Регулярність виставлення оцінок

Вчителям не потрібно виставляти бали всім за кожний урок. Краще пам’ятати про реальну картину: вмотивовані й відповідальні учні й так самостійно будуть опрацьовувати весь матеріал, а за потреби звертатимуться до вчителя по допомогу, натомість мотивовані лише оцінкою учні намагатимуться підняти бал за рахунок "наґуґлених" відповідей. Тому виставляйте оцінки через урок-два або навіть рідше, бо головне тут – результат.

Форми обов’язкових завдань

Як забезпечити результат та привчити учнів чесно виконувати завдання? Вчителька рекомендує максимально зменшити кількість тестів, бо вони слабко відображають знання матеріалу. І школярам краще аргументувати свою думку і говорити.

Дійсно ефективною є робота дітей на онлайн-уроках у режимі реального часу. Можна залучити до процесу максимальну кількість учнів. Ставте питання, викликайте кожного, пропонуйте написати короткі відповіді у чат тощо. Діти повинні активно працювати під час уроку.

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Усні відповіді та відкриті питання

Нема сенсу проводити всі уроки онлайн, але під час відео-конференції необхідно слухати усні відповіді учнів. До прикладу, школярі повинні пояснювати розв’язання задачі, коментувати прочитаний твір чи аналізувати дослід. Це покаже, наскільки діти володіють матеріалом.

Діана Мельникова розповіла, що варто також ввести відкриті питання на самостійних і контрольних роботах. Так, їх довше перевіряти, але це ефективніше. Можна зробити тестовий блок на початковий рівень, а інші питання зробити з відкритими відповідями. Привчайте дітей не займатися плагіатом.

Неформальне спілкування та поради

Дистанційне навчання на карантині показало, що діти прагнуть і звичайного спілкування. "На початку уроків я ставила питання: "Як настрій? Важко? Встигаєте відпочивати? Можливо, є побажання?", а згодом це почали питати і діти. Вони запитували один одного, як справи, як минули вихідні тощо. У режимі самоізоляції це справляє позитивний ефект на всіх", – каже вчителька.

Також варто постійно наголошувати, що головне не оцінка, а досвід, знання, навички та вміння, які потім можна застосувати в житті. І невідомо, що з отриманого сьогодні знадобиться в майбутньому.

Додамо, дослідження показують, що половині українців не подобається система дистанційного навчання. Окрім того, 26% опитуваних поскаржилися, що рівень дитячої успішності під час карантину суттєво знизився, а 22% українців невдоволені рівнем уваги, який вчителі мають змогу приділити кожному учневі в режимі "онлайн".



Що думають українці про дистанційне навчання / Інфографіка 24 каналу