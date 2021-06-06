Гіперопіка та повна відсутність контролю: як знайти баланс у вихованні самостійності дитини

Сучасні діти дорослішають швидше, і заведено вважати, що до цього їх спонукає відкритий доступ до інформації в інтернеті. Однак, можливо, це лише ілюзія?

Експерти розповідають, що стрімкий розвиток технологій без сумніву пришвидшує безліч процесів, зокрема пізнання світу, але є і "зворотній бік медалі". Часто через високу зайнятість батьків діти залишаються сам на сам зі своїми проблемами, і хоча проводять більше часу на самоті, їм бракує справжньої самостійності, зокрема у відповідальному прийнятті рішень.

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Комунікація та вибір професії

Соціальна педагогиня тернопільського осередку "Карітас" Ольга Аркуша розповідає, що діти часто звертаються до неї з прикрими твердженнями на кшталт:

"Мене не чують, не розуміють, зі мною не рахуються";

"Я не цікавий однокласникам та власним батькам";

"Я безталанний, у мої сили ніхто не вірить".

Дітям справді важливо чути, що у них вірять. Всі ми потребуємо спілкування, а для підлітків воно є особливо важливим. Гаджети, соцмережі та онлайн-ігри частково замінили живе спілкування, але потреба у ньому не зникла,

– наполягає експертка.

Серед основних проблем в розвитку самостійності експерти називають брак якісної комунікації – діти часто не вміють себе презентувати, якісно висловити та аргументувати власну позицію, і стають "заручниками системи", де рішення приймають замість них.

Діти потребують спілкування з рідними / Фото Pexels

Для прикладу, сучасна система освіти, на жаль, просто не передбачає комплексної профорієнтації, цей вибір – відповідальність дітей та їх батьків. За словами фахівців, діти часто відчувають значний тиск з боку батьків, вчителів та суспільства в цілому. Зокрема, у питаннях, що стосуються вибору майбутньої професії.

Однак для того, щоб зрозуміти "ким ти хочеш стати?", потрібно спершу дізнатися, ким ти є, що ти можеш, що вдається найкраще, і лише потім розглядати "пропозиції", а тоді зіставляти власні можливості і потреби на ринку праці.

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Побутова самостійність дитини

Соціальний працівник та координатор програм для дітей і молоді у львівському осередку "Карітас" Сергій Майоров розповідає, що проблематичною є і гіперопіка.

На жаль, існують непоодинокі випадки, коли дітей навіть не допускають до кухні, адже там гострі ножі, побутова техніка та "небезпека на кожному кроці".

Через це дитина банально не вміє приготувати собі їжу і не знає елементарних правил безпеки під час користування побутовими приладами.

Спершу батьки переживають, що дитина мала і може поранитись, згодом – що це довго і складно, довірити їй самостійно нарізати овочі на салат. Згодом підлітки звикають, що все це роблять за них,

– зазначає Сергій Майоров.

Позиція "не роби цього, бо я знаю краще", за словами експертів, ні до чого доброго вашу дитину не приведе.

Підлітковий вік – це бунт, від якого нікуди дітись, однак з часом життєвий досвід розставить все на свої місця. До того потрібно просто пережити цей період з мінімальними втратами для обох сторін, адже це період, під час якого розвиваються як діти, так і батьки.

Підлітковий вік – це бунт, з яким просто необхідно змиритись / Фото Pexels

Фінансова грамотність

Серед інших вмінь, які важливо здобути вчасно, на думку експертів, є фінансова грамотність. На жаль, підлітки банально не вміють розпоряджатись фінансами, не завжди розуміють, звідки беруться гроші та як їх можна заробити.

В підлітковому віці дітям справді потрібно здобувати незалежність, особливо від своїх батьків. Однак часто це веде до захоплення, до прикладу, ставками, азартними іграми, які обіцяють миттєві виграші, а на практиці можуть нести значну небезпеку. Діти ж просто не розуміють загрози і ризиків,

– наполягає Сергій Майоров.

Як знайти баланс

Дорослішання та становлення самостійності – природній процес. Проте для того, щоб він був максимально гармонійним, експерти радять батькам максимально спілкуватись з дітьми, делегувати їм відповідальність та довіряти в питаннях, які звикли "брати на себе".

Довіряйте дітям самостійно займатись побутовими речами / Фото Pexels

Батькам потрібно слухати про речі, які дітям дійсно цікаві, дозволяти їм аргументувати свою позицію, залучати малюків до створення сімейного бюджету та планів на майбутнє.

Залучайте дітей до створення щомісячного сімейного бюджету. Роздрукувати його допоможуть принтери, вміст чорнильниць яких дозволяє видрукувати до 12 тисяч чорно-білих та понад 7 тисяч сторінок у кольорі.

Необхідно пропонувати дітям принаймні інколи самостійно робити покупки, готувати їжу та вирішувати, яким чином має виглядати спільний відпочинок.

Обов'язково потрібно нагадувати, що вони талановиті, і завжди отримають необхідну любов та підтримку. Врахувавши всі ці аспекти, комунікація між вами та дитиною дасть чудові результати у вихованні самостійності малюка.