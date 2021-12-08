Як змінювалася зарплата освітян протягом року: опублікували суми

Державна служба статистики опублікувала звіт про середні зарплати в Україні за сферами зайнятості. Там помітно, що освітяни у 2021 році в різні місяці отримували різні зарплати.

Наприклад, середня зарплата у сфері освіти в жовтні склала 11,5 тисяч гривень. Загалом же середня зарплата за всіма сферами в цьому місяці – 14 тисяч гривень.

До теми Регіони не використали 7 мільярдів освітньої субвенції: на що можуть витратити кошти

Як змінювалася зарплата освітян протягом року

В освітян у 2021 році були дуже різні середні зарплати. Так, у червні вона майже зрівнялася із середньою в країні, а в серпні була меншою на 3,5 тисячі гривень.

Скільки заробили вчителі:

Середня зарплата вчителів у січні 2021 року – 10 310 гривень.

Середня зарплата вчителів у лютому 2021 року – 11 026 гривень.

Середня зарплата вчителів у березні 2021 року – 10 959 гривень.

Середня зарплата вчителів у квітні 2021 року – 10 859 гривень.

Середня зарплата вчителів у травні 2021 року – 11 579 гривень.

Середня зарплата освітян у червні цього року – 14 158 гривень.

Середня зарплата освітян у липні 2021 року – 11 895 гривень.

Середня зарплата освітян у серпні 2021 року – 10 473 гривні.

Середня зарплата освітян у вересні 2021 року – 12 334 гривні.

Середня зарплата вчителів у жовтні 2021 року – 11 532 гривень.



Зарплата вчителів у 2021 році / Дані Держстату / Інфографіка НУШ

Зазначимо, що в 2020 році, середні зарплати освітян та загалом у країні так різко не стрибали.

Додамо, що найбільш високооплачуваною виявилася авіаційна галузь економіки – з середньою зарплатою в понад 30 тисяч гривень. Найменш оплачувана – сфера поштових послу, де середня зарплата менша 9 тисяч гривень.

Зверніть увагу Рада ухвалила бюджет на 2022 рік: на що підуть гроші в сфері освіти

До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що ​з 1 грудня 2021 року зарплати вчителів у школах збільшаться на 8,4%. За його словами, зарплата стартуватиме від 10 тисяч гривень.

Як збільшиться зарплата вчителів:

зарплата молодого вчителя без категорії та стажу роботи збільшиться з 9 015 до 9 768 гривень;

зарплата вчителя ІІ категорії збільшиться з 11 124 до 12 053 гривні;

зарплата вчителя І категорії збільшиться з 11 912 до 12 906 гривень;

зарплата вчителя вищої категорії збільшиться з 12 698 до 13 759 гривень;

зарплата директора школи збільшиться з 15 742 до 17 057 гривень;

зарплата асистента вчителя збільшиться з 10 338 до 11 200 гривень;

зарплата керівника гуртка збільшиться з 11 124 до 12 053 гривень;

зарплата педагога-організатора І категорії збільшиться з 10 445 до 11 317 гривень.

Зазначимо, що це друге підвищення оплати праці педагогів за 2021 рік. Перший етап збільшення зарплат на 20% відбувся 1 січня поточного року.