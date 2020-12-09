Влада оновила регламент шкільного харчування. Тепер учнів не можна годувати напівфабрикатами та шкідливими перекусами. До того ж, будуть враховані особливі дієтичні потреби дітей.

Нові нормативи шкільного харчування наберуть чинності вже з 1 січня 2021 року. Професійна робоча група вже почала працювати над смачним, корисним та збалансованим меню для закладів освіти. Про це розповіла перша леді Олена Зеленська у фейсбуці.

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За її словами, вже почалася підготовка орієнтовних меню для школярів.

Щоб створити приклад якісного меню, ми залучили фахівців Міністерства охорони здоров'я України, Євгена Клопотенка, представників громадських організацій, експертів у галузі харчування та дитячих лікарів – ендокринологів і дієтологів,

– написала Зеленська.

Перша леді України додала, що робоча група нині працює над створенням зразків меню з рецептами страв та технологічними картками, які відповідають оновленим вимогам і нормам харчування для дітей усіх вікових груп.

Зокрема, сезонні меню готуються на шість тижнів. "Робота рухається швидкими темпами: вже готові меню сніданків та обідів. Надалі будуть розроблені меню для вечерей, других сніданків і підвечірків", – запевнила Зеленська.

Тож, незабаром в українських навчальних закладах діятимуть нові сучасні стандарти у харчуванні дітей та підлітків.



Водночас кулінарний експерт, автор та керівник проєкту Cult Food Євген Клопотенко у фейсбуці написав, що рішення про нові меню ухвалені на основі даних з п'яти тисяч шкіл, в яких діє цей проєкт.

Я вже вибрав для шкільного меню топові страви зі свого збірника рецептів, а також розробив нові рецепти. Зараз залишається робота за технологами – вони мають створити технічні карти, розрахувати калорійність та собівартість,

– додав кулінарний експерт.

Що відомо про нове харчування в школах

Від нового року заклади освіти повинні врахувати особливості різних вікових груп дітей і підлітків, а також зробити шкільні меню різноманітними і збалансованими відповідно до потреб учнів.

У МОЗ наголосили, що у новому проєкті шкільного харчування будуть заборонені такі продукти: