Як зміниться інклюзивне навчання у 2022 році: роз’яснення ДСЯО

З 1 січня 2022 року наберуть чинності зміни до постанови уряду, що регулюють організацію інклюзивного навчання. Державна служба якості освіти детально пояснила, як організувати навчання для дітей з ООП у наступному році.

Нововведення щодо інклюзивної освіти посилюють співпрацю між закладами освіти та інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ).

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Тепер школи отримуватимуть більше підтримки й допомоги під час навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Згідно з постановою, створення інклюзивних класів та розподіл освітньої субвенції здійснюватиметься за рівнями надання підтримки:

підтримка першого рівня надається насамперед учням, у яких виникають труднощі під час навчання, але яким не потрібен інклюзивний клас,

другий, третій та вищі рівні підтримки зазначають у висновку ІРЦ.

Для визначення рівнів підтримки в школі директор має:

Створити команди супроводу для всіх дітей, які потребують підтримки.

Скласти розклад засідань команд супроводу, передбачивши участь фахівців ІРЦ.

Оформити протокол із визначенням рівня підтримки для кожного учня.

Узагальнити інформацію про рівні підтримки для всіх учнів з ООП.

Поінформувати батьків учнів з ООП про необхідність проходження комплексної оцінки в ІРЦ, якщо дитина навчається за висновком ПМПК.



Різниці в підходах до навчання дітей з різними рівнями підтримки

Рівні надання підтримки

З 2022 року буде проводитися комплексна психолого-педагогічна оцінка на базі школи, а не ІРЦ, як було раніше. Це дасть змогу фахівцям працювати з дитиною у звичному їй середовищі.

Також їхня участь – обов’язкова в складі команд супроводу дітей з ООП. Школи використовуватимуть ресурси ІРЦ для якіснішого підходу до організації інклюзивного навчання.

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Школи, у яких навчаються діти з ООП в інклюзивних класах одного або різних років навчання, можуть створювати інклюзивні міжкласні групи для вивчення предметів, модифікованих з урахуванням особливих освітніх потреб учнів.

Окрім того, індивідуальна програма розвитку складатиметься за оновленою формою.

До слова, МОН пояснило, як вчителям нараховують доплати за роботу в інклюзивних класах. Наприклад, якщо учень з ООП деякий час не відвідував заняття через хворобу чи з іншої причини, то це не впливає на розмір виплати педагогам. Деталі – читайте у статті.