Як зміниться інклюзивне навчання у 2022 році: роз’яснення ДСЯО
Джерело:Державна служба якості освіти
З 1 січня 2022 року наберуть чинності зміни до постанови уряду, що регулюють організацію інклюзивного навчання. Державна служба якості освіти детально пояснила, як організувати навчання для дітей з ООП у наступному році.
Нововведення щодо інклюзивної освіти посилюють співпрацю між закладами освіти та інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ).
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Тепер школи отримуватимуть більше підтримки й допомоги під час навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Згідно з постановою, створення інклюзивних класів та розподіл освітньої субвенції здійснюватиметься за рівнями надання підтримки:
- підтримка першого рівня надається насамперед учням, у яких виникають труднощі під час навчання, але яким не потрібен інклюзивний клас,
- другий, третій та вищі рівні підтримки зазначають у висновку ІРЦ.
Для визначення рівнів підтримки в школі директор має:
- Створити команди супроводу для всіх дітей, які потребують підтримки.
- Скласти розклад засідань команд супроводу, передбачивши участь фахівців ІРЦ.
- Оформити протокол із визначенням рівня підтримки для кожного учня.
- Узагальнити інформацію про рівні підтримки для всіх учнів з ООП.
- Поінформувати батьків учнів з ООП про необхідність проходження комплексної оцінки в ІРЦ, якщо дитина навчається за висновком ПМПК.
Різниці в підходах до навчання дітей з різними рівнями підтримки
Рівні надання підтримки
З 2022 року буде проводитися комплексна психолого-педагогічна оцінка на базі школи, а не ІРЦ, як було раніше. Це дасть змогу фахівцям працювати з дитиною у звичному їй середовищі.
Також їхня участь – обов’язкова в складі команд супроводу дітей з ООП. Школи використовуватимуть ресурси ІРЦ для якіснішого підходу до організації інклюзивного навчання.
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Школи, у яких навчаються діти з ООП в інклюзивних класах одного або різних років навчання, можуть створювати інклюзивні міжкласні групи для вивчення предметів, модифікованих з урахуванням особливих освітніх потреб учнів.
Окрім того, індивідуальна програма розвитку складатиметься за оновленою формою.
До слова, МОН пояснило, як вчителям нараховують доплати за роботу в інклюзивних класах. Наприклад, якщо учень з ООП деякий час не відвідував заняття через хворобу чи з іншої причини, то це не впливає на розмір виплати педагогам. Деталі – читайте у статті.