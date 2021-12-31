Нововведення щодо інклюзивної освіти посилюють співпрацю між закладами освіти та інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ).

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Тепер школи отримуватимуть більше підтримки й допомоги під час навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Згідно з постановою, створення інклюзивних класів та розподіл освітньої субвенції здійснюватиметься за рівнями надання підтримки:

  • підтримка першого рівня надається насамперед учням, у яких виникають труднощі під час навчання, але яким не потрібен інклюзивний клас,
  • другий, третій та вищі рівні підтримки зазначають у висновку ІРЦ.

Для визначення рівнів підтримки в школі директор має:

  • Створити команди супроводу для всіх дітей, які потребують підтримки.
  • Скласти розклад засідань команд супроводу, передбачивши участь фахівців ІРЦ.
  • Оформити протокол із визначенням рівня підтримки для кожного учня.
  • Узагальнити інформацію про рівні підтримки для всіх учнів з ООП.
  • Поінформувати батьків учнів з ООП про необхідність проходження комплексної оцінки в ІРЦ, якщо дитина навчається за висновком ПМПК.


Різниці в підходах до навчання дітей з різними рівнями підтримки

Рівні надання підтримки

З 2022 року буде проводитися комплексна психолого-педагогічна оцінка на базі школи, а не ІРЦ, як було раніше. Це дасть змогу фахівцям працювати з дитиною у звичному їй середовищі.

Також їхня участь – обов’язкова в складі команд супроводу дітей з ООП. Школи використовуватимуть ресурси ІРЦ для якіснішого підходу до організації інклюзивного навчання.

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Школи, у яких навчаються діти з ООП в інклюзивних класах одного або різних років навчання, можуть створювати інклюзивні міжкласні групи для вивчення предметів, модифікованих з урахуванням особливих освітніх потреб учнів.

Окрім того, індивідуальна програма розвитку складатиметься за оновленою формою.

До слова, МОН пояснило, як вчителям нараховують доплати за роботу в інклюзивних класах. Наприклад, якщо учень з ООП деякий час не відвідував заняття через хворобу чи з іншої причини, то це не впливає на розмір виплати педагогам. Деталі – читайте у статті.