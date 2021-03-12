Не всі полюбили онлайн-навчання: експерт розповів, як змінилася освіта за рік карантину

В березні минулого року запровадили онлайн-навчання в школах через пандемію коронавірусу. Тож, у 2021 році українські вчителі почали ефективніше використовувати цифрові методи навчання.

Проте очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак розповів, що батьки і вчителі вважають, що навчання в класі якісніше за дистанційне.

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За його словами, якщо порівнювати дистанційне й очне навчання, то якість освіти краща там, де діти мають можливість у класі соціалізуватися й дискутувати.

Гурак зазначає, що університети були більш підготовленими до впровадження дистанційної форми навчання. Тому навчання в умовах карантину було викликом для системи освіти.

Як змінилася освіта за рік карантину

“Було дуже багато непорозумінь щодо впровадження змішаного чи онлайн-навчання. Ми бачили, як спілкувалися учителі з учнями, як організовували онлайн-навчання, які були методики, як давалися домашні завдання тощо. Це був рівень, який не можна назвати досконалим", – пояснив Гурак.

За його словами, на початок 2021 року ситуація змінилася. Так, зараз вчителі та школи почали ефективніше використовувати цифрові методи навчання.

Це не тільки користування комп’ютерною технікою, а й впровадження різних онлайн-платформ. Йдеться не тільки про Zoom чи Google Teams, а і про онлайн-платформи на сайтах шкіл. На них можна ознайомитися з завданнями, розкладом занять тощо,

– пояснив Гурак.

Експерт вважає, що школи в порівнянні з 2020 року суттєво просунулися в реалізації змішаної форми навчання: "Прогрес очевидний".

Руслан Гурак також нагадав, що на початку пандемії було введено уроки по телебаченню.

"Вони були реактивною відповіддю на те, як допомогти школі, дітям і батькам навчатися вдома. Уроки виконали певну свою роль і відійшли в минуле, натомість прийшла Всеукраїнська школа онлайн", – сказав він.

І якщо зараз зайти на її сайт, то там можна знайти відповіді на багато питань. Також там розміщені уроки, методики та усе, що стосується змішаного навчання.

Експерт переконаний, що на ВШО можна пройти курс шкільної програми, тому від цього є користь. Окрім того, Всеукраїнська школа онлайн добре впроваджується в сільській місцевості, де немає вчителя з якогось предмета.

Як вплинуло дистанційне навчання на якість освіти? За словами Гурака, те, що відмічають учителі, батьки, то думки розділилися. Так, деякі учителі вважають, що якість освіти знизилася, а деякі – що не змінилася. Діти здебільшого кажуть, що отримують дистанційно той самий набір знань, який отримували і до пандемії.

Проте, результати опитування щодо організації освітнього процесу в умовах пандемії свідчать, що більшість директорів схиляються до поєднання очного та дистанційного навчання. Учні та батьки це підтримують менше.

Важливо! Від. Якщо в регіоні встановлюється червона зона, то там заборонено відвідувати школи всім учням, крім 1 – 4 класів.

У яких випадках можуть закривати школи? Учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників, або якщо в місті червона зона карантину (але учні 1 – 4 класів зможуть продовжити очне навчання).