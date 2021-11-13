Намагаючись спрогнозувати майбутнє, експерти зробили низку передбачень, які допоможуть зрозуміти, як дистанційка вплине на майбутнє наших дітей та яким саме буде цей вплив.

Важливо Яким має бути дистанційне навчання у школах: детальне пояснення МОН

Як зміна форми навчання вплине на майбутнє дітей

На "ти" з технологіями

Сучасні діти вже добре знаються на гаджетах і соцмережах, але онлайн-робота – це все ж трохи складніше. Адже при прийомі на роботу вимагають знання певних електронних програм та платформ.

Якщо для людини старшого віку потрапляння на посаду, де частина роботи та комунікації відбувається онлайн, стане стресом, то дитина, яка пройшла школу онлайн-навчання, почуватиметься тут наче риба у воді та матиме конкурентну перевагу.

Працювати з будь-якої точки світу

Кількість робітників, що працюють з інших міст, або взагалі з різних куточків світу, невпинно зростає. Адже зараз можна багато чого робити в онлайні, хоча не всі компанії готові повністю відмовитися від офісів.

У цьому ключі дистанційне навчання працює на тренд розмивання кордонів, коли працівники можуть знаходити роботу/отримувати освіту не лише у своєму місті або країні, але й конкурувати на глобальному трудовому ринку.

Орієнтація на комфорт

Навіщо йти до школи в погану погоду, витрачати час на дорогу туди і назад, коли є комп’ютер і смартфон? За словами експертів, онлайн-технології змінюють наші звички, привчають до комфорту та миттєвої доступності спілкування та послуг.



Дистанційне навчання / Фото ca-times

З одного боку це матиме позитивний вплив, наприклад – низька толерантність до марнування часу, бажання отримати кращий сервіс, а з іншого, негативні, зокрема брак фізичної активності, дратівливість та небажання зайвий раз виходити з дому.

Брак соціалізації

Звісно, в дистанційного навчання є свої мінуси. Наприклад, деякі батьки переймаються, що діти стають такими собі "кімнатними рослинами", не здатними налагоджувати комунікацію або вирішувати конфлікти.

Саме очна взаємодія у школі допомагає дітям розвивати такі навички як встановлення кордонів, співпраця або співчуття, які відіграють важливу роль для побудови соціальних відносин.

Самоконтроль

Під час онлайн-навчання дитина здатна вимкнути відеозв’язок і грати на телефоні, або полінуватись і не зробити домашку. Складність контролю – одна з суттєвих проблем дистанційного навчання, що може погіршити академічні результати деяких учнів.

Водночас дитина, яка не хоче писати конспект або читати, просто не має мотивації вчитися, вона перестає працювати, як тільки зникає контроль. Отже, онлайн-навчання вчить не нав'язувати виконання вправ через контроль, а шукати шляхи до мотивації дітей.

За словами експертів, онлайн-навчання вже з дитячого віку привчає дітей до автономності, відповідальності, взаємної довіри, а головне, укріплює думку, що навчатись або працювати потрібно для себе, а не для вчителя чи батьків.

Зростання популярності онлайн-сервісів

Варто визнати, що освіта вже ніколи не стане такою, якою була до пандемії. Освітні відеоматеріали, інтерактивні задачі, онлайн-лекції і т.д. посядуть важливе місце в нашому житті навіть після закінченні школи.

Уже сьогодні частина батьків додатково записує дітей на різноманітні онлайн-курси, завдяки яким діти зможуть розширити кругозір, підтягнути знання та навіть підготуватися до ЗНО.

Економія часу та комфорт неабияк приваблюють учнів, не кажучи вже про можливість самоосвіти для мешканців віддалених сіл або дітей з особливими освітніми потребами.

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До слова, наразі в Україні дистанційно працюють понад 7,3 тисячі шкіл. Найбільше їх на Одещині – 668 шкіл та Волині – 547 шкіл. Водночас на канікулах перебуває майже тисяча шкіл.

Ще понад 2,7 тисячі шкіл в регіонах червоної зони досягли показника вакцинації у 100% серед освітян та працюють у звичному режимі.