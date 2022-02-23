У школах деяких країн обов’язковим є наявність евакуаційного рюкзака у кожному класі, який у разі небезпеки вчитель/вихователь бере з собою. Є також рекомендації щодо необхідних речей для кожного учня.

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Під час складання вмісту евакуаційних рюкзаків Служба освітнього омбудсмена послуговувалися закордонними рекомендаціями. Адже в українському законодавстві поки що немає зобов’язання закладу освіти забезпечувати класи такими рюкзаками.

Забезпечити учня евакуаційним рюкзаком доведеться батькам

У відомстві заявили, що такі рюкзаки мають закуповуватися за бюджетні кошти, але наразі це є майже нереальним, бо бюджетні процедури цього не передбачають.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що він є противником примусових поборів з батьків у вигляді коштів, речей чи послуг: будь-яка допомога батьків закладу освіти є і залишається суто добровільною.

Однак, враховуючи, що йдеться не про якісь забаганки у вигляді “придбати штори”, а про життя та безпеку дітей, то варто взяти до уваги рекомендації та дії закладів освіти зі створення більшого рівня безпеки для дітей.

Дуже прошу батьків забезпечити мінімальний набір для своєї дитини: він не є дорогим, але може стати критично важливим у надзвичайній ситуації, а також надати посильну добровільну допомогу школам для більшої безпеки дітей,

– сказав Горбачов.

Яким має бути евакуаційний рюкзак шкіл

Найголовніше – пам’ятати, що евакуаційні рюкзаки мають бути завчасно підготовлені, висіти на видному місці, не бути важкими, колір рюкзака має бути яскравим. Щоб коли педагоги одягали ці рюкзаки, то були для дітей орієнтиром людини, якій можна довіряти.

Важливо! Ці рекомендації не є обов’язковими, це – узагальнення подібного досвіду інших країн. Кожен заклад освіти зможе вдосконалити цей список речей залежно від потреб здобувачів освіти, умов закладу освіти.

Приклад рюкзака для учня

Кожному учневі рекомендують мати при собі:

пляшку води

батончики

записку від батьків, у якій вказано прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, адреса проживання, контакти батьків, сімейне фото (за бажанням)

рекомендовано мати комплект змінної білизни та одягу.



Евакуаційний рюкзак для дитини / Інфографіка Служби освітнього омбудсмена

І зверніть увагу, що під час евакуації дитині потрібно брати рюкзак із собою, тому він не повинен бути важким.

Приклад рюкзака для класу

Рекомендований вміст рюкзака для класу/групи:

рюкзак яскравого кольору (червоний, помаранчевий)

декілька чистих аркушів паперу

ручка, олівець

блокнот з твердою палітуркою

ліхтарик та додаткові батарейки до нього

класна аптечка

маленьке радіо на батарейках + батарейки

свисток

вода, стаканчики

термоковдри (щоб вберегтися від холоду)

декілька упаковок великих сміттєвих пакетів

2 – 3 маркери

декілька вінілових рукавичок

мотузка

маски для всіх дітей

скотч та ножиці

відро (бажано складне, замість туалету)

туалетний папір або рулон паперових рушників

вологі серветки

розкладна клейонка для забезпечення приватності під час відвідування саморобного туалету

мультитул (багатофункціональний інструмент, що поєднує декілька портативних інструментів)

енергетичні батончики для всіх дітей класу/групи.



Евакуаційний рюкзак для класу / Інфографіка Служби освітнього омбудсмена

Евакуаційний рюкзак класу/групи також може стати в пригоді й під час екскурсій, активного відпочинку класу.

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Приклад рюкзака для всієї школи

Адміністрація закладу освіти повинна мати у швидкому доступі (одна сумка чи рюкзак) з наступними речами:

довідник з управління в надзвичайній ситуації у закладі освіти;

карта закладу освіти, план поверхів

план евакуації та план зв’язку (за наявності)

список працівників закладу освіти з контактами

список дітей та розклад занять

список контактів батьків дітей (за можливості)

важливі номери телефонів

ручки та блокноти, маркери

ключі

мегафон

скотч, ножиці

ліхтарик, запасні батарейки до ліхтарика

свисток

аварійне радіо на батарейках та батарейки до нього

аптечка першої допомоги (докладніше про наповнення аптечки в закладі освіти – читайте тут).



Евакуаційний рюкзак для школи / Інфографіка Служби освітнього омбудсмена

Важливо розробити процедури того, як батьки та діти можуть знайти одне одного у ситуації невизначеності: не відпускати дітей самих додому, віддавати дітей лише батькам або на прохання батьків вказаній людині, яка пред’явила свої документи, що посвідчують особу.

До слова, розмови про вторгнення Росії не вщухають вже кілька тижнів. І для того, аби спрямувати тривогу дітей в продуктивне русло та трохи заспокоїти, у школах важливо відпрацювати дії на випадок надзвичайної ситуації. Як підготувати школу до евакуації дітей – читайте поради у статті.