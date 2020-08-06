Підготовка до школи завжди хвилююча подія як для дітей, так і для дорослих. Найвідповідальніші батьки поспішають завчасно підготувати школяра. Важлива складова шкільного бюджету – зошити, щоденники та інші канцтовари. Розповідаємо, як розумно підійти до комплектування шкільного наплічника і що знадобиться школяру.

Все потрібно робити завчасно

Перша порада – не треба залишати все на останній день. "Фінальних знижок", як у випадку з одягом, на канцтовари не буває, а ось штовханина й черги в магазинах перед першим вересня можуть зіпсувати вам настрій.

Якщо ви дійсно хочете заощадити, скооперуйтеся з друзями та батьками однокласників, часто магазини продають канцелярію оптом зі знижками.



Канцтовари краще купувати заздалегідь

Друга порада – не вибирайте занадто яскраві, помітні та вражаючі на перший погляд канцтовари. Ручка у вигляді чарівної палички або гумка у вигляді яскравої ягоди будуть відволікати від навчального процесу. До того ж, вони можуть виявитися не особливо функціональними та незручними.

Яскраві зошити та щоденники з улюбленими героями теж можуть виявитися не кращим варіантом. Звісно, варто поцікавитися думками й побажаннями дитини, однак у всьому краще притримуватися золотої середини.

Як полегшити та урізноманітнити навчання

Навчання дитини проходить не лише у школі, чимала його частина відбувається вдома, під час підготовки домашніх завдань та самостійної роботи. Аби зробити цей процес цікавішим та легшим, варто подбати про техніку для учня.

Комп'ютер потрібний не лише в офісі – для учня він стане незамінним інструментом у пізнанні світу. З огляду на тенденції та стрімкий розвиток технологій – це просто необхідний інструмент для навчання і до правильної роботи з комп'ютером дитину необхідно привчати зі школи. Це стосується також базових понять про інформаційну гігієну, медіаграмотність та пошуку інформації в інтернеті.



Комп'ютер – чудовий помічник у навчанні

В навчальному процесі не зайвими будуть такі пристрої, як принтер чи сканер, і краще, щоб це був багатофункціональний пристрій "все в одному". Реферати вже давно не пишуть від руки, крім того, будь-яку важливу інформацію дитина зможе роздрукувати й використати для підготовки до занять. Також існує велика кількість сайтів, які містять різноманітні матеріали для навчання. До прикладу, на сайті Creative Park можна знайти шаблони для скрапбукінгу та різноманітних виробів з паперу, які допоможуть школярам наочно зрозуміти ті чи інші матеріали.

До прикладу, можна завантажити, роздрукувати та побудувати модель Сонячної системи. Вона також стане чудовим доповненням для шкільного проєкту. Або можна завантажити та зібрати модель, яка демонструє та пояснює суть Теорії Коперника, а це гарантовано допоможе зробити навчальний матеріал цікавішим та зрозумілішим. Крім того, для багатьох моделей, окрім шаблонів, доступні інструкції, які пояснюють, як саме все потрібно складати.



Домашній принтер – незамінний інструмент для навчання

Як бачите, друкувати доведеться чимало, тому варто подбати про хороший багатофункціональний принтер, краще кольоровий струменевий з великим запасом чорнил. Тут можемо порекомендувати принтери Canon серії MegaTank. Резервуару для чорної фарби достатньо (в залежності від моделі) для друку щонайменше 8 000 сторінок. Одна порція кольорового чорнила розрахована приблизно на 7 000 копій із середнім ступенем заливки.

Корисні поради з вибору наплічника

Шкільний наплічник, або ранець, або портфель супроводжує кожного учня з першого класу. У юному віці, поки хребет не повністю сформувався, важливо зберегти здоров'я спини, щоб не мати проблем у старшому віці. Лікарі ортопеди рекомендують при виборі наплічника звернути увагу на кілька важливих деталей:

Наплічник повинен бути призначеним для носіння на двох плечах одночасно. Треба відразу пояснити школяреві, чому носити наплічник на одному плечі шкідливо.

Легкість – важлива характеристика. Вміст наплічника і так буде важким, тому вага шкільної сумки не повинна перевищувати 800 грамів.

"Дихаюча" спинка з сітки не дасть дитині спітніти, а значить, знизить ризик застуди, крім того дитині буде значно комфортніше.

Ущільнені лямки обов'язково повинні регулюватися. Адже дитина росте, до того ж лямки потрібно буде регулювати під сезонний одяг.

Ортопедичний рюкзак є сенс купувати, якщо у дитини вже є проблеми зі спиною. Спинка такого рюкзака "направляє" спину, дозволяючи скорегувати поставу.

Наявність декількох відділень та кишень дозволить правильно розподіляти навантаження.

Не забувайте про наявність світловідбиваючих елементів на рюкзаку, це забезпечує додаткову безпеку на дорозі.



Наплічник повинен бути комфортним і не важким

Загалом вага повного наплічника не повинна перевищувати 10% від маси тіла для молодших школярів, і 15% для учнів середньої школи. Наплічник, вага якого становить 20% ваги дитини, може спричиняти вкрай негативний вплив на спину.

Підготовка до шкільного режиму

За 5-7 дні до школи варто почати вирівнювати режим дня. Все для того, аби зміна режиму дня не була надто різкою для школяра після літніх канікул. Привчайте дитину до шкільної дисципліни: підйом о 7 ранку, швидке вмивання, особиста гігієна, сніданок та інші завдання. Перші кілька днів допомагайте дитині складати наплічник – це краще робити з вечора – дайте дитині кілька корисних порад і запитайте її, як саме вона хоче це зробити. Тоді початок навчання не стане для дитини стресом.

Карантинні особливості навчання в школі

З впровадженням карантину зміни зачепили усі сфери життя людини. Це стосується й школярів. Ще 30 липня МОЗ затвердило перелік рекомендацій для відкриття навчальних закладів з 1 вересня в умовах карантину.

Відтак, варто звернути на нові правила відвідування шкіл, які діятимуть по всій території України.

Відвідувати школу можна лише у масках , так само як і переміщатися коридорами, але на заняттях дозволяється сидіти без них. За можливості, уроки можуть бути проведені на свіжому повітрі.

, так само як і переміщатися коридорами, але на заняттях дозволяється сидіти без них. За можливості, уроки можуть бути проведені на свіжому повітрі. Температурний скринінг для учнів не буде обов'язковим . А от працівники навчальних закладів вимірюватимуть температуру щодня. Якщо вона вища, ніж 37,2 – заходити не можна.

. А от працівники навчальних закладів вимірюватимуть температуру щодня. Якщо вона вища, ніж 37,2 – заходити не можна. Перерви та заняття у різних класах можуть проходити у різний час. Також школам рекомендували обмежити проведення масових заходів у приміщеннях.



Не забудьте про обов'язковий атрибут 2020 року – маску

Заходи безпеки у школах:

місця для обробки рук антисептиками на вході до всіх приміщень;

збір використаних масок у спеціальні контейнери;

наявність рідкого мила, паперових рушників або електросушарки для рук у туалетах;

забезпечення безконтактними термометрами, дезінфекторами, засобами індивідуального захисту у медпунктах;

розмітка на підлозі для дотримання дистанції;

10 хвилинні провітрювання приміщень після кожного заняття;

проведення дезінфекції поверхонь (дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо) в кінці робочого дня.

Інші рекомендації щодо забезпечення безпеки під час навчання в період карантину у школах читайте у нашому матеріалі.