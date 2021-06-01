Як здорожчає оновлене шкільне меню: Клопотенко назвав ціни

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та розробник шкільного меню Євген Клопотенко заявили, що оновлене харчування у школах здорожчає. Проте ціна нового меню зміниться не суттєво та відрізнятиметься в різних областях.

Нещодавно в Україні презентували нове 4-тижневе меню для школярів, яке складається зі 160 страв.

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Зокрема, тепер для дітей будуть годувати салатом з морквою, сиром та сметаною, шпундрою (це запечена свинина, яка тушкується з маринованим буряком), булгуром, львівським сирником та сінабонами.

Як здорожчає оновлене шкільне меню

Відповідь Віктора Ляшка

Відомо, що меню дещо здорожчає, проте не суттєво.

Корисне харчування не дорожче за шкідливе. Чи буде зростати вартість? Так, бо росте інфляція і так далі. Тому маємо постійно ініціювати збільшення коштів,

– повідомив Ляшко.

Але він додав, що вартість харчування відрізнятиметься від кожного регіону, бо всюди різна вартість продуктів і комунальні послуги. До того ж, за його слова, наявних у бюджеті коштів зараз достатньо для забезпечення здорового харчування в школах.

Відповідь Євгена Клопотенка

Водночас шеф-кухар Євген Клопотенко запевнив, що різниця у цінах не буде суттєвою.

Раніше для того, щоби готувати продукти за всіма вимогами й нормами, треба було 14 гривень. Зараз це буде 14 гривень і 50 копійок. Або для кращого харчування і якості продуктів, – від 14 до 25 гривень,

– сказав Клопотенко.

До слова, якщо оновлене шкільне меню затвердять, його будуть впроваджувати у всіх школах країни. Загалом є 160 страв.

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“Вони вже скомбіновані у повноцінні прийоми їжі, що не повторюються протягом місяця. Тобто школам тепер не треба самим складати меню. Все вже є, з рецептурами та розрахунками калорійності”, – каже Клопотенко.

Зазначимо, що перший етап реформування шкільного харчування вже закінчився. Нові вимоги до меню учнів почнуть діяти з 1 вересня 2021 року.

Чим заборонено годувати дітей у школах