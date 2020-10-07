Як дистанційно здобути освіту в школі, якщо дитина проживає на тимчасово окупованій території
Динаміка учнів, які навчаються дистанційно на екстернаті за останні роки зросла. У 2019 році таких дітей з тимчасово окупованих територій було понад 5 тисяч. Як учням з ТОТ здобути освіту онлайн – читайте інструкцію у матеріалі.
Про це розповіли експерти Міністерства освіти і науки під час онлайн-брифінгу "Доступна освіта", передає 24 канал.
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Як здобути середню освіту у школі дистанційно, якщо дитина проживає в ТОТ
- 1. Виберіть школу
На сайтах Міністерства освіти України Dostupnaosvita.com.ua і в обласних департаментах освіти опубліковано перелік шкіл, у яких можна навчатися дистанційно чи на експернаті. Зазначимо, що можна вибирати школу в будь-якому регіоні України.
- 2. Подайте документи для зарахування
Одному з батьків необхідно написати заяву на ім’я директора школи з проханням зарахувати дитину на екстернат або дистанційну форму навчання. Самостійно заяву може написати повнолітня особа (з 18 років).
У ній потрібно обов’язково вказати контактні телефони і електронну адресу. Надішліть заяву до школи в письмовому чи електронному вигляді. До заяви додайте скан-копію або фотокопію свідоцтва про народження дитини.
Для учнів випусних класів (9 та 11) заяву на дистанційне навчання потрібно надіслати до 1 січня, на екстернат – протягом всього навчального року. Зазначимо, що особиста присутність дітей та батьків при цьому не обов’язкова.
- 3. Навчайтесь дистанційно
Очікуйте на повідомлення про зарахування від адміністрації школи. Та після цього розпочніть навчання. До слова, здобувати освіту дистанційно можна навіть з першого класу.
Цікаво, що за один навчальний рік можна пройти екстерном кілька класів. Так, дитина може скласти Державну підсумкову атестацію за 9 та 11 класи за один рік.
- 4. Отримайте документ про освіту державного зразка
В кінці навчального року особисто пройдіть в школі річне оцінювання і ДПА. Після цього учень зможе отримати атестат про середню освіту державного зразка та свідоцтва про закінчення 9 та 11 класів. З цими документами можна вступати до будь-якого навчального закладу України і світу.