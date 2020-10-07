Динаміка учнів, які навчаються дистанційно на екстернаті за останні роки зросла. У 2019 році таких дітей з тимчасово окупованих територій було понад 5 тисяч. Як учням з ТОТ здобути освіту онлайн – читайте інструкцію у матеріалі.

Про це розповіли експерти Міністерства освіти і науки під час онлайн-брифінгу "Доступна освіта", передає 24 канал.

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Як здобути середню освіту у школі дистанційно, якщо дитина проживає в ТОТ

1. Виберіть школу

На сайтах Міністерства освіти України Dostupnaosvita.com.ua і в обласних департаментах освіти опубліковано перелік шкіл, у яких можна навчатися дистанційно чи на експернаті. Зазначимо, що можна вибирати школу в будь-якому регіоні України.

2. Подайте документи для зарахування

Одному з батьків необхідно написати заяву на ім’я директора школи з проханням зарахувати дитину на екстернат або дистанційну форму навчання. Самостійно заяву може написати повнолітня особа (з 18 років).

У ній потрібно обов’язково вказати контактні телефони і електронну адресу. Надішліть заяву до школи в письмовому чи електронному вигляді. До заяви додайте скан-копію або фотокопію свідоцтва про народження дитини.

Для учнів випусних класів (9 та 11) заяву на дистанційне навчання потрібно надіслати до 1 січня, на екстернат – протягом всього навчального року. Зазначимо, що особиста присутність дітей та батьків при цьому не обов’язкова.

3. Навчайтесь дистанційно

Очікуйте на повідомлення про зарахування від адміністрації школи. Та після цього розпочніть навчання. До слова, здобувати освіту дистанційно можна навіть з першого класу.

Цікаво, що за один навчальний рік можна пройти екстерном кілька класів. Так, дитина може скласти Державну підсумкову атестацію за 9 та 11 класи за один рік.

4. Отримайте документ про освіту державного зразка

В кінці навчального року особисто пройдіть в школі річне оцінювання і ДПА. Після цього учень зможе отримати атестат про середню освіту державного зразка та свідоцтва про закінчення 9 та 11 класів. З цими документами можна вступати до будь-якого навчального закладу України і світу.