Як отримати дохід: секрети для жінок-підприємиць

Згідно з нещодавніми дослідженнями, жінки мають безліч необгрунтованих пересторог, що стосується підприємництва та фінансової галузі загалом. Разом з тим, за даними Світового банку, брак фінансової інклюзії дівчат має негативний вплив на деякі малі та середні підприємства.

Європейська історія має безліч прикладів беззаперечного таланту жіночої статі у питаннях економіки, проте слід додати до хисту ще трохи навичок у галузі фінансів та підприємницької діяльності. Далі – три рекомендації для жінок, які допоможуть отримати хороший прибуток з бізнесу.

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Особисті та бізнес-фінанси

Моє – це твоє, а твоє – це моє, – така концепція не працює в жодному бізнесі. Перша рекомендація для жінки-підприємиці – створити два окремих фінансових рахунки – з коштами підприємства та свій особистий.

Якщо не розділити власні гроші від грошей бізнесу, дуже легко втратити контроль. Зокрема, з'являється тенденція витрачати більше, ніж ви заробляєте чи якими коштами володієте.

Відмова від окремих рахунків може мати такі наслідки:

прибуток бізнесу покриває лише особисті фінансові питання та не дає можливості підприємству розвиватись;

бізнес-витрати покриваються коштом власних заощаджень.

Розділіть особисті та бізнес-фінанси / Фото Unsplash

Витрати, доходи та ціна

Щоб втримати контроль над фінансами, необхідно постійно аналізувати деталі, щоб не пропустити нічого важливого. Визначивши всі змінні та постійні витрати, ви можете класифікувати їх та визначити ціну продажу товарів чи послуг підприємства.

Фінансова відповідальність

Підрахуйте всі доходи та витрати на своєму підприємстві. Роздрукувати фінансові звіти допоможуть принтери, які розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину в чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.

Не довіряйте бізнес-фінанси комусь іншому. Через переконання на кшталт "я не вмію це все обраховувати" ви концентруєте всю відповідальність на всіх працівниках, але не на собі.

Жінкам-підприємицям необхідно знати та розбиратись у бухгалтерських звітах. Таким чином можна приймати правильні стратегічні рішення та мінімізувати ризик неефективного контролю та нераціонального використання бізнес-ресурсів.

Вчіться бути фінансово відповідальними / Фото Unsplash