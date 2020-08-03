В Україні вже з 1 вересня розпочнеться навчання і для студентів. В уряді наголосили, що університети самі визначатимуть, виходити студентам на стаціонарне навчання чи залишатися на дистанційному.

За словами ректорки Українського гуманітарного інституту Людмила Штанько, ще один з варіантів, що розглядається для вищої освіти, – це провадження комбінованого навчання, що буде включати в себе стаціонарне навчання та елементи дистанційної освіти, пише 24 канал.

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Як буде проводитися навчання в умовах карантину?

Аудиторне навчання буде відбуватись з дотриманням всіх санітарних вимог в аудиторії, а також норм щодо розміру аудиторій відповідно до кількості студентів. Для цього академічні групи, великі за обсягом, будуть поділені на підгрупи.

Як додала Штанько, великі потокові лекції можна перевести в режим онлайн, для того, щоб уникнути великого скупчення людей. Для студентів заочної форми навчання продовжать практикувати дистанційне навчання, щоб мінімізувати переміщення здобувачів з різних регіонів країни.

Які заходи можна передбачити, щоб навчання було максимально продуктивним?

Викладачі мають опановувати новітні методи навчання, зокрема і викладання в режимі онлайн. Адже популярність такої форми надання освітніх послуг буде зростати.



Дистанційне навчання / Фото ungvar

За словами ректорки, пандемія кинула виклик всім закладам вищої освіти. Структура ринку освітніх послуг зазнає істотних змін. Тому треба приймати цей виклик і діяти в таких умовах, а не чекати, що все налагодиться.

Чи буде у студентів знижена мотивація до навчання? Як наголосила ректорка, мотивація до освітив меншій мірі залежить від зовнішніх факторів, а більше від внутрішніх чинників. Тому якісне організоване навчання за будь-якою формою є гарантом результативності та забезпечує високий рівень продуктивності.

Як навчання в умовах карантину вплине на майбутнє студентів?

"Студенти мають навчитись функціонувати і розвиватись в сучасних реаліях. Це позитивно вплине на їх адаптивну здатність, що може бути ефективно використано в їх майбутній професійній кар'єрі", – додала Людмила Штанько.