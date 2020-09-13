Окрім навчання, є один важливий момент, на який вчителеві варто звернути увагу – це взаємини у класі. Учні мають підтримувати зв'язок та спілкуватися навіть через екран. Адже лише так вони зможуть відчувати себе дружною командою.

Тому видання "На урок" підготувало добірку ефективних порад для того, аби створити дружню атмосферу в класі під час дистанційного навчання.

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Зокрема, такий тімбілдінг допоможе створити командний дух та навчити відповідним навичкам.

Як вчитель може допомогти підтримувати дружні взаємини у класі:

Створіть онлайн-бесіду для неформального спілкування з учнями

Такі чати, до речі, дуже ефективні. Там можна організувати творчі мозкові штурми, обмінюватися посиланнями на цікаві публікації тощо. А учні зможуть обмінюватися досвідом, вивчити інтереси та захоплення один одного.

Проте, у таких чатах потрібно відразу встановити певні правила, які не можна порушувати. Наприклад, не ображати одне одного, не використовувати нецензурну лексику тощо.

Обирайте для онлайн-занять групові завдання

Через карантин діти майже не бачаться один з одним. Тому вчителеві корисно під час дистанційного навчання робити групові завдання, щоб діти якомога більше спілкувалися.

І це не обов'язково повинно бути навчальні завдання. Так, дітям можна дати творче завданняя, до прикладу, зйомки флешмобу за допомогою Zoom чи Skype тощо.



Навчання учнів дистанційно / Фото kidsvisitor

Ставте для дітей цілі, яких вони зможуть досягти в команді

Робіть так, аби діти більше працювали в групах, а не самостійно. Адже коли учні працюють в команді, вони вчаться дружньої співпраці, а не конкуренції.

Привчайте дітей обмінюватися досвідом і допомагати одне одному

Є цікава ідея, яка допоможе створити дружню атмосферу в класі. Наприклад, перед онлайн-заняттями організуйте «онлайн-кав'ярню» - влаштуйте прямий ефір за чашкою чаю чи кави та поговоріть. Бесіда може бути на вільну тему, щоб усі відпочили та налаштувалися на навчання.

Періодично організовуйте онлайн-стендапи, літературні вечори тощо

На них школярі зможуть відчути хвилину слави під час виступу. Але дайте їм кілька днів, щоб підготуватися. Завдяки цьому дистанційне навчання запам'ятається не тільки уроками, а й позитивними моментами.

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Також вчитель може влаштувати літературні читання в онлайн-форматі, але нехай такі заходи триватимуть не довше 20 хвилин, щоб учні не втомлювалися. Що обрати для читання? Діти мають самостійно вибрати коротенькі уривки із улюблених книг чи віршів. Такий прийом об'єднуватиме та розвиватиме слухачів.

Або ж запропонуйте своїм школярам переглянути мультфільми про командну роботу. Ці анімаційні ролики нагадуватимуть учням про цінність дружби та підтримки.