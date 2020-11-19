У молодшій школі діти навчаються у період із 6 до 10 (або 7 до 11) років. Саме цей етап завершує фазу дитинства та формує нове оточення та діяльність. Як підтримати дитину в цей момент, зацікавити навчанням та налаштувати на щастя – читайте поради у матеріалі.

Деякі вчителі можуть створити комфортну атмосферу в класі та відшукати для дитини стільки натхнення, що їй вистачить на всі 12 років навчання. Як це зробити – поділилися порадами експерти з виданням "На урок".

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Що у дитині виходить на перший план:

Навчальна діяльність

Звичайно, головна діяльність молодшого школяра – це навчання, але в такому віці зберігається велика потреба у грі. Тому на уроках варто використовувати дидактичні, психологічні та спортивні ігри.

Необхідність руху

Цей період характеризується непосидючістю та підвищеною емоційністю молодших школярів. А все тому, що до 6-7 років у малечі зростає рухливість нервових процесів. Проте така потреба в русі може заважати зосередитися на занятті, тож обов’язково на перерві організовуйте активний відпочинок.

Зацікавленість

Дитина починає новий етап життя, де їй все в новинку. Тому тут важливо зробити все, аби зацікавити малечу та привити їй бажання навчатися.



Цікавий урок для учнів початкових класів / Фото transkarpatia

Як зацікавити дитину навчанням

Саме у молодшому шкільному віці дитині найкраще закладати основу для вміння та бажання вчитися. І тут важливо надавати перевагу внутрішній мотивації. Наприклад, казати, що дитина "буде багато знати", "стане цікавою і успішною", "зможе досягти свої мрії". Що для цього робити?

Формуйте цілісну картину

Навіть учні початкових класів повинні мати навички самостійного пошуку нових знань і розв’язання проблемних завдань. Тому спочатку поясніть важливість вивчення предмета в цілому.

Не забувайте про інтеграцію та STEM

Коли діти бачать, що шкільні предмети пов’язані з повсякденним життям, то їхній інтерес до навчання зростатиме. До прикладу, вчіть дитину математиці, показуючи все на прикладі життєвих ситуацій.

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Регулюйте рівень складності

Легкий чи заскладний матеріал не додасть натхнення. Вчителі мають розуміти, що процес навчання має бути не надто легким, але захопливим та цікавим. Для цього можна застосувати диференціацію – виконання дітьми різнорівневих завдань.

Фіксуйте успіх

Дитині буде цікавіше навчатися, якщо її роботу часто перевірятимуть та оцінюватимуть. Але це теж варто робити незвично. Наприклад, організуйте самооцінювання чи роботу в парах зі взаємоперевіркою, створіть хорові відповіді на запитання чи різні бліцтурніри тощо.

Використовуйте наочність

Це дуже важливо використовувати для молодших школярів. Тут допоможуть різні схеми, картки, розвивальні настільні ігри, плакати, зроблені разом з дітьми і т.д.

І багато грайте. Адже будь-які сюжетні, рольові, психологічні та дидактичні ігри знімуть напругу у класі та навчать чомусь новому.

Приклад психологічної гри "Емпатія". Виберіть одного учня, якому треба на 2хвилини вийти з класу. За цей час роздайте всім іншим дітям картки з емоціями (гнів, сміх, радість, сум, переляк, здивування, нудьга тощо). За хвилину дітям потрібно вжитися в цей стан, щоб учень, який повернувся до класу, зміг вгадати, що написано на картці.

Роль учителя в житті молодшого школяра

Перша вчителька – це дуже важлива людина в житті малечі. Її ставлення може запам’ятатися на все життя. Тому важливо бути справедливим вчителем, який вірить у кожну дитину.

Також перед учителем стоїть відповідальне завдання – створити сприятливий психологічний клімат в класі. Бо саме тепла атмосфера на уроці та демократія в класі формуватиме базу для отримання знань та допоможе створити сприятливі умови для щасливого шкільного життя.