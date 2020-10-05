З початком навчального року діти знову стикаються з завданнями написати твір про канікули, пригоди чи осінь. І тоді вони пишуть стандартні речі, адже їм це не цікаво. Як навчити дітей писати креативно та полюбити це – читайте поради у матеріалі.

Власними ідеями поділилася письменниця і вчителька альтернативної школи “БеркоШко” Олеся Мамчич, передає НУШ.

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Листи від привида

Зробіть у класі скриньку і напишіть лист учням від імені привида. Щоб було ще цікавіше, обпаліть краї лист, так він буде схожим на стародавній рукопис. Вкиньте його до скриньки, а потім дайте учням прочитати листа. Після цього діти можуть самі написати листа до привида.

Приклад листа від привида: “Привіт, третьокласники! Я – привид. Знаю, що у вас нарешті настала зима. У нас, привидів, немає до нього чутливості, зате ми дуже любимо їсти табуретки! А що любите їсти ви?”.

Така гра може, за словами письменниці, змотивувати дітей писати. Так, Олеся Мамчич вела таку "переписку" з класом цілий рік.

Придумати закінчення

Дайте учням уривок тексту з улюбленої книги. А вони нехай придумають до нього закінчення.

Або можна запропонувати учням дописати середину. Для цього зверху на аркуші А4 розмістіть уривок з однієї книжки. Знизу – з іншої. Важливо, щоб це були книжки зі схожими сюжетами і подобалися дітям. А середину вони нехай допишуть самі, щоб вийшла цілісна історія.

Пропущені слова

Учитель має взяти готовий текст чи цікаву історію. Потім розділить її на стільки частин, скільки є дітей у класі. Усі частини варто пронумерувати. У тексті можна пропускати різні частини мови. До прикладу, якщо це прикметники – речення може виглядати так: "(Який?) робот зустрів (якого?) песика".

Натомість діти мають доповнити уривки словами, які їм подобаються, учитель потім має зібрати аркуші і прочитати цілу історію. Зазвичай це виходить смішно.



Дитина пише твір на домашнє завдання / Фото goodhouse

Описати день від чийогось імені

Якщо на уроці ви читали текст про собаку, то на домашнє завдання можна дати дітям написати твір про один день очима собаки (дитини/бабусі/друзів чи навіть кота).

Описати емоції

Дайте всьому класу посміятися (або уявити щось страшне і злякатися) , а потім вони мають описати свої тілесні відчуття. Окрема, дітям варто звернути увагу: чи пітніли руки, тремтіли коліна, чи під час сміху дитина трималася за живіт.

Замаскуватися під письменника

Дайте учням уривок твору якогось автора. А потім попросіть дітей дописати початок або кінцівку в тому ж стилі. Нехай діти прочитають, а інші вгадають, де межа між тим, що написав письменник, і тим, що дитина додумала сама.