Як зареєструвати електронний кабінет вступника у 2021 році: інструкція та нововведення

Вступники у 2021 році подають заяви для вступу до вишів онлайн через електронні кабінети. Реєстрація е-кабінетів розпочнеться 1 липня. Вступники мають завантажити на цей сервіс свої документи.

Для того, щоб створити електронний кабінет, потрібно увійти на сторінку системи подання заяв за адресою Osvitavsim. Однак, наразі сайт неактивний, він запрацює з 1 липня.

До теми Вступити на бакалавра у 2021: всі деталі та відповіді на найпоширеніші запитання абітурієнтів

Нововедення для абітурієнтів у 2021 році

Реєстрація трьох видів е-кабінетів

Цього року вперше з’явиться можливість зареєструвати три окремих електронних кабінетів:

Кабінет 1: Для вступу із сертифікатом ЗНО після закінчення 11 класу для вступу на бакалавра, магістра медичних, фармацевтичних або ветеринарних напрямків.

Для вступу із сертифікатом ЗНО після закінчення 11 класу для вступу на бакалавра, магістра медичних, фармацевтичних або ветеринарних напрямків. Кабінет 2: Для вступу із сертифікатом ЄВІ/ЄФВВ на основі диплома бакалавра. Цей кабінет потрібно обрати для вступу на магістратуру.

Для вступу із сертифікатом ЄВІ/ЄФВВ на основі диплома бакалавра. Цей кабінет потрібно обрати для вступу на магістратуру. Кабінет 3: Для вступу на основі освітнього професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста або освітнього ступеня молодшого бакалавра. Цей кабінет потрібно обирати для вступу на бакалавра після коледжу чи технікуму.

З’являються статуси заяв

У 2021 році з’являється статус “Скасовано в зв’язку із зарахуванням на бюджет”. Це означає, що подана електронна заява буде “не подаваною”, якщо вступника зарахують на навчання бюджет.

Наприклад, вступник подавав заяви і на бюджет, і на контракт. Якщо одна із заяв, яка подавалась на бюджет, була зарахована, то інші заяви автоматично скасуються.

Як відкрити електронний кабінет

Всі інші заяви скасують тільки в тому випадку, якщо вступник не підтвердить бажання навчатись по іншим заявам на контракті.

Для відкриття електронного кабінету слід вказати адресу електронної пошти (надалі вона буде логіном для входу).

Так, система автоматично перевірить логін на збіг з іншими. Якщо буде зафіксовано ідентичність логінів – видасть попередження. У такому разі потрібно створити новий унікальний логін.

Після цього вам на вказану електронну адресу надійде лист для активації доступу до електронного кабінету.

Як зареєструвати е-кабінет вступника

Під час реєстрації електронного кабінету заборонено використовувати е-адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru тощо.

Для реєстрації електронного кабінету абітурієнту потрібно внести свої дані:

одного з сертифікатів ЗНО – номер, пін-код та рік отримання (дані інших сертифікатів варто додати в особистому електронному кабінеті вступника вже після реєстрації);

свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестат про закінчення школи) – серію, номер та середній бал додатка.

Зазначимо, що реєстрація електронного кабінету вступника можлива з атестатом, виданим не раніше 1998 року.

Як створити електронний кабінет: дивіться відеоінструкцію МОН

Які дані та документи потрібно завантажити до е-кабінету

Після активації електронного кабінету потрібно завантажити таку інформацію про вступника:

контактний номер телефону (у форматі +380): це потрібно для оперативного зв’язку вишу з абітурієнтом;

кольорову фотокартку вступника (3х4 см);

фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

Важливо! Всі файли потрібно завантажувати у форматі JPG (JPEG, PNG), а максимальный розмір такого файлу не має перевищувати 1 Мб.

Хто може допомогти у цьому? Для допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі у приймальних комісіях створюють спеціальні консультаційні центри. Абітурієнти можуть звернутися до такого консультаційного центру будь-якого вишу.

Що буде, якщо внести неточні дані:

Після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету вже буде неможливо. Тому краще пересвідчитися, що всі дані завантажені в електронний кабінет коректно.

Змінити середній бал свідоцтва про освіту після подання першої заяви можна лише шляхом звернення вступника до закладу освіти, де було зареєстровано першу заяву.

Скільки можна подати заяв до вишів

Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет в будь-який заклад вищої освіти без обмеження щодо кількості спеціальностей. Також можна подати до 30 заяв на контракт.

У кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет, потрібно обов’язково встановити її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Пріоритетність після подання заяви змінити неможливо.

Який мінімальний конкурсний бал на бюджет? Цьогоріч встановлено мінімальний конкурсний бал для здобуття вищої освіти на бюджеті – не менше 125 балів.

До теми Вступ-2021: особливості, конкурсні бали та пріоритетність заяв – всі деталі для абітурієнтів

Протягом якого часу приймають заяви? Прийом заяв та документів від вступників розпочинається 14 липня та закінчується:

16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;

23 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених із 1 по 13 липня.

До слова, до рейтингу кращих університетів світу на 2022 рік QS World University Rankings потрапили вісім українських вишів. Це наразі останні дані щодо рейтингів закладів освіти. Які виші з України потрапили у рейтинг – читайте у статті.