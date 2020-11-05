Відвідування садочку – це важливий етап у житті дитини. Адже саме там вона набуває основних навичок соціальної взаємодії з однолітками та дорослими. Дошкільна освіта забезпечує розвиток дитини, її фізичні, інтелектуальні та творчі здібності через виховання та навчання.

У 2019 році в Україні працювало майже 15 тисяч закладів дошкільної освіти. У них викладають 137 тисяч педагогів, а здобувають освіту понад 1,2 мільйона дітей. Про це повідомила пресслужба освітнього омбудсмена.

Цікаво! Як працюватимуть садочки та школи в червоній зоні: Ляшко розповів про посилення карантину

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що кожна дитина має право на місце в садочку, але іноді виникає проблема, що в густонаселених регіонах дитсадки переповнені та вільних місць немає. Він також відповів на найпоширеніші питання про дошкільну освіту.

Як зареєструвати дитину до дитсадка

Існує кілька способів зареєструвати дитину до дитсадка. І це залежить від того, як цю процедуру організували органи управління освітою.

Так, у більшості міст зареєструвати дитину до дитсадка можна через електронну чергу. Стати в цю чергу ви можете одразу після народження дитини. Якщо ж електронна черга відсутня, то вам необхідно прийти до садочку й запитати у керівника закладу, чи є вільні місця. Але іноді реєстрацію до садка здійснює безпосередньо управління освітою міста, району чи ОТГ.

Щоб дитину прийняли до дитячого садочка, батькам (або особам, що їх замінюють) необхідно підготувати певні документи.

Які документи потрібні:

подати заяву керівникові закладу заяву (якщо у закладі немає вільних місць, то керівник садочку повинен надати вам письмову відмову);

надати медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати садочок;

надати довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

принести свідоцтво про народження.

Для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру, лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру.

Під час прийому дитини до садочку, керівник має ознайомити батьків із статутом дошкільного закладу та документами, що визначають його діяльність.

Коли за дитиною зберігається місце в садочку

У державних та комунальних закладах дошкільної освіти за дитиною зберігається місце за таких умов:

якщо дитина хворіє, проходить санаторне лікування або реабілітацію;

якщо батьки пішли у відпустку – на час їхньої відпустки;

у літній оздоровчий період (75 днів);

під час карантину.

У приватних закладах дошкільної освіти умови збереження місця за дитиною визначаються засновником та фіксуються у договорі.

Чи можуть дитину відрахувати з садочку

Для відрахування дитини із закладу дошкільної освіти мають бути такі підстави:

якщо батьки самі хочуть забрати дитину із закладу; якщо дитина більше не може відвідувати садочок через стан здоров’я, що підтверджено медичним висновком; якщо батьки без поважних причин два місяці не оплачують харчування дитини.

Додамо, що про відрахування дитини з садочку адміністрація закладу зобов’язана повідомити батьків письмово із зазначенням причин не менш як за 10 календарних днів.