У період пандемії змішане навчання стало особливо актуальним. Зокрема, це чудово підходить школам, які опинилися у "помаранчевій" зоні. Як швидко та ефективно запровадити змішане навчання та які ресурси для цього потрібні – читайте у матеріалі.

Європейська комісія підготувала поради щодо впровадження змішаного навчання у школах.

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Змішане навчання дозволяє поєднати очне нвчання у школі із дистанційною освітою.

Переваги змішаного навчання:

воно дає можливість гнучкості для усіх учасників процесу;

розвиває в учнів проактивний підхід до навчання, де вчитель більше не є джерелом інформації;

підсилює цифрові навички дітей та спонукає їх самостійно навчатися;

дає вчителям нагоду зробити навчання більш індивідуальним;

Проте змішане навчання організувати доволі складно. Тому читайте кілька головних порад, які стануть вам у нагоді.

10 найважливіших складових змішаного навчання

Перевернутий клас

За допомогою цього підходу учні отримуватимуть попередні знання чи інформацію самостійно — з підручників, навчальних матеріалів чи інтернету, а вже потім вчитель в класі змодерує процес засвоєння цих знань і навичок на практиці.

"Перевернутий клас" спонукає учнів рівноцінно працювати і вдома, і в школі, тож важливо, щоб усі діти мали рівні можливості доступу до цифрових технологій.



Дистанційне навчання в школі / Фото "Всім"

Розширене поняття "уроку"

Це передбачає, що навчальний процес не обмежується лише уроком. Натомість учень стає ніби «власником» свого часу для навчання і навчається розпровідляти час і домовляється про співпрацю із учителем, однокласниками тощо.

Новий підхід до розкладу занять

Під час змішаного навчання вчителям варто переглянути увесь шкільний розклад. Адже воно передбачає, що діти приходять до школи у визначені дні, тому можна в ці дні зробити довші уроки і попрактикуватися у групах.

До того ж, молодші учні потребують більшої взаємодії із вчителями, і це варто враховувати. А також у період перед контрольними, дітям може знадобитися інтенсивніша допомога вчителів.

Доступ до цифрових технологій та надійного інтернету

Змішане навчання передбачає, що усі учасники навчального процесу мають рівний та надійний доступ до інтернету та онлайн-інструментів. А всі web-платформи, якими користуватимуться вчителі, повинні відповідати віку дітей та бути також доступними для учнів із особливими освітніми потребами.

Автономія педагогів

Змішане навчання вимагає прийнмати швидкі рішення, тож учителі повинні мати свободу і гнучкість самостійно визначати поточні види роботи, складати графік та навчальні інструменти. Така автономія вчителів можлива лише за умови довірливих стосунків між педагогами та керівництвом школи.

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Прозорість планування та навчальних очікувань

Учні та вчителі під час змішаного навчання повинні знати, де у приміщенні школи та на онлайн-ресурсах вчитель розміщує розклад, план занять, завдання та цілі уроку. Усі ці складові повинні бути прозорими та доступними.

Також школам рекомендовано розбити навчальний рік на менші етапи: наприклад, не семестри, а модулі.

Співпраця із батьками

Співпраця із батьками у змішаному навчанні дуже важлива, адже значну частину часу діти навчатимуться поза межами школи. Тому необхідно чітко визначити, чи батьки можуть і хочуть бути залученими до цього.



Співпрацюйте з батьками учня / Фото НУШ

Зрозуміла система оцінювання здобутків учнів

Загалом, система оцінювання у змішаному навчанні має три складові: постійне оцінювання вчителем та самооцінювання учнями, підсумкове оцінювання вчителем та підсумкове оцінювання школою.

Проте оцінювання може бути різноманітним: слід поєднувати індивідуальні оцінки із оцінюванням групової роботи і командних проєктів. А саме оцінювання може здійснювати як вчитель або онлайн-інструмент.

Виділення час для живого діалогу

Змішане навчання передбачає більше дистанційної роботи вчителя та учня, всім бракуватиме звичного соціального шкільного життя. Тож, тут важливо надавати пріоритет живому спілкуванню, діалогу тоді, коли діти і вчителі перебувають у стінах школи. Особливу увагу слід звертати на теми психологічного добробуту школярів.

Розширити поняття "шкільне приміщення"

"Урок у класі" не завжди слід сприймати буквально, адже замість класу школа може використовувати приміщення бібліотеки, актової зали, спортивного майданчика чи шкільного подвір’я. Під час змішаного навчання варто зробити школу "відкритішою": запропонувати дітям позашкільні активності на шкільному стадіоні чи в бібліотеці.