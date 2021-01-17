Однією з проблем дистанційного навчання є низька активність учнів. Так, багато дітей навіть не вмикає камери під час онлайн-уроків. Тому читайте поради, які допоможуть залучити школярів до ефективної роботи у віртуальному класі.

Дистанційне навчання – це час нових можливостей для розвитку. Тут можна придумувати та створювати щось нове, забувши про шаблони. Видання "На урок" підготувало універсальні стратегії підвищення активності учнів в дистанційному навчанні.

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Як заохотити учнів до активної роботи під час онлайн-навчання

Встановіть правило – вмикати камери на уроці

Онлайн-урок набагато приємніше проводити для учнів, а не для чорних квадратів. До того ж, вимкнені камери викликають сумніви у фізичній присутності дітей на занятті.

Як же налагодити візуальний контакт із дітьми? Встановіть правило – попросіть школярів тримати камери увімкненими протягом усього уроку. Так ви будете бачити, що роблять діти, а їхня міміка допоможе зрозуміти, як вони сприймають навчальний матеріал.

Розмова без слів

Коли всі учні підключаються до уроку та вмикають мікрофони, то часто починається галас. Адже кожен намагається щось сказати.

Як налагодити дисципліну і не втратити зв’язок із учнями? Запропонуйте дітям вимкнути звук та використовувати для спілкування спеціальні сигнали. Наприклад, якщо вони згодні з вами, слід підняти великий палець, якщо ні – опустити його.

А на уроках з тестами легше використовувати жести. Так, якщо ви поставили запитання з множинним вибором, діти можуть підняти пальці для позначення відповіді, яку обрали. Наприклад, для варіанту для A – один палець, для варіанту В – два пальці тощо.

Окрім того, деякі сервіси для відеозв’язку мають функцію "підняття руки" або набір смайлів у чаті. Це також чудовий спосіб для спілкування, яким слід скористатися.



Онлайн-навчання школярів / Фото Vogazeta

Безпечний простір

Під час дистанційного навчання дуже важливо, щоб учні почувалися комфортно та могли вільно обмінюватися своїми ідеями. Тому експерти радять скласти спільно з ними правила віртуального спілкування. Це сприятиме підвищенню активності учнів та створенню доброзичливої атмосфери.

Якими мають бути правила? Дозвольте учням покреативити. Створіть у класі власні цікаві правила на уроці, це зацікавить дітей ще більше.

Кімнати для переговорів

Справжній онлайн-еквівалент традиційного формату – кімнати для переговорів. Цікаво, що під час дистанційного навчання їх можна створювати у сервісах відеозв’язку або у звичайних месенджерах. Наприклад, для якогось завдання об’єднайте учнів в окремі групи.

Також допоможіть учням обрати лідера, дослідника, експерта, дизайнера тощо. Розподіл ролей не лише сприятиме активній роботі учнів у віртуальних групах, а й дозволить поліпшити психологічний клімат у класі в цілому.

А поки учні працюють у кімнатах, ви можете безперешкодно переходити з однієї кімнати до іншої, щоб допомогти їм та перевірити, як у них йдуть справи.

Відеовідповідь

Відеовідповідь – це універсальний та ефективний спосіб перевірки знань. З його допомогою можна не лише перевірити вірші чи розв’язання математичної задачі, а й почути думки та враження учнів.

Окрім того, ви також можете записати відеовідгук, у якому можна похвалити дитину та звернути увагу на помилки.

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Індивідуальні конференції

Під час самостійної роботи варто запланувати окремі конференції з кожним учнем. Це дозволить відслідковувати процес навчання та підтримувати високу навчальну мотивацію.

Експерти додають, що особливо це корисно для сором'язливих учнів, які зазвичай відмовляються брати участь у колективному обговоренні.

Групові ігри

Напевно, всі учні люблять грати в ігри. Тому ви можете ввести у практику дистанційного навчання не тільки групові онлайн-проєкти, а й командні онлайн-ігри, такі як вікторини чи квести. Ви навіть можете запропонувати одній групі створити онлайн-квест для іншо.

Ця стратегія дозволить дітям отримати певний досвід соціальної взаємодії та командної співпраці. Та й ще більше зацікавить учнів відвідувати ваші уроки.

Нагороди за активність

Під час дистанційного навчання учні не отримують соціального стимулу, до якого звикли в очному навчанні. Тому слід обов’язково хвалити учнів, які виявляють ініціативу. Окрім того, можна встановити систему додаткових балів за активність.

Це допоможе школярам подолати негативні наслідки онлайн-навчання, такі як занепокоєння, відсутність мотивації або інтересу. Або можна навіть робити якісь класні призи для дітей за активність.