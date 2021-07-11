На допомогу батькам в організації корисного дозвілля для дітей приходять сучасні технології. Розповідаємо про 5 дієвих технік, як вмотивувати дитину читати під час канікул.

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1. Уривки з екранізацій

Перший крок до зацікавлення дітей у книжках сьогодні – фільми, зняті за сюжетом відомих творів. Та й ті, хто спершу прочитав книгу, залюбки подивляться, як історію подано у кіноформаті.

Стисла відеопублікація своїх вражень – також цікавий досвід. Доведеться обрати кадри, які найбільше запам'ятались та прокоментувати їх самостійно.

А якщо домовитись прочитати книгу та виділити саме ті моменти, які в екранізації подані інакше, ніж в оригіналі, то такий пошук може перетворитись на захопливе колективне змагання. Такий метод найкраще підійде для підлітків від 12 років.

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2. Відеоогляди книжок

Перелік літератури на літо, будьмо відвертими, не всі діти сприймають з натхненням. Але якщо перетворити враження від читання на відеоогляди для однокласників чи друзів – це здаватиметься не зобов'язанням, а привабливою ідеєю.

Можна створити цілий клуб книголюбів для підлітків, де кожен, наприклад, отримає власного літературного героя та матиме завдання представити свого персонажа. Це перетворить процес читання на більш інтерактивне та цікаве заняття.

Зробіть процес читання більш інтерактивним / Фото Pexels

3. Юні детективи

Для заохочень у початковій школі підійдуть книги з детективним сюжетом. У переліку літератури на літо часто можна знайти елементи дитячих детективних історій, зокрема у творах Всеволода Нестайка.

До програмних книжок можна також додати "Детективне агентство кота Макса" І. Будза, серію творів "Розбишацький детектив" Д. Мельникова, "Детективи в Артеку" А. Бачинського тощо.

Приємна особливість детективів полягає у тому, що діти діляться враженнями, ідеями та підозрами ще під час читання, не очікуючи завершення книги.

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4. Буктрейлери

Буктрейлерами звуть короткі відеоролики, які рекламують книгу або твір, мають на меті зацікавити чи здивувати майбутнього читача, привернути увагу до сюжетів та героїв.

Цей метод підійде для підлітків, які зацікавлені у блогерстві, однак поки не знайшли власну нішу. Подібною практикою вже займаються кілька українських школярів на своїх каналах у ютубі.

Огляди книг від українських школярів: дивіться відео

5. Віддзеркалення сюжету

Урізноманітнити серйозний підхід до читання може весела гра, яка є дуже популярною у США. Школярі розповідають історію популярного твору, де ключові моменти змінено на протилежні.

Наприклад, у давнину дві родини дуже сильно товаришують та прагнуть одружити своїх сина та доньку. Але молоді люди терпіти одне одного не можуть. Все завершується щасливим фіналом. Це віддзеркалений сюжет твору "Ромео та Джульєтта".

Для учнів початкової школи можна запропонувати інший варіант, який легше зреалізувати. Події не потрібно змінювати на протилежні, однак уявляти, начебто вони відбуваються у майбутньому або на іншій планеті. Така фантастична атмосфера приваблює дітей молодшого віку.

Гра у віддзеркалення сюжету / Скриншот з фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь"