Нижче читайте кілька порад він експертів, завдяки яким ваша дитина точно полюбить читати книги.

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8 порад, як заохотити дитину читати

Створіть спеціальний простір

Для цього візьміть кілька подушок і хорошу настільну ламку. Тоді простір стане комфортним для читання. І переконайтеся, що це тихе місце, де можна розслабитися та зосередитися на своїй книзі.

Також можна зробити дитині улюбленого чаю або какао та якісь солодощі, щоб підняти її настрій.

Читайте смішні книги

Усі діти люблять сміятися та веселитися. Тому фахівці радять для початку вибрати смішні книжки та заохочувати ними дітей до читання.

Читайте будь-що

Експерти кажуть, що для того, щоб заохотити дитину читати, потрібно просто навчити її робити це всюди. До прикладу, читайте меню, дорожні знаки та інструкції.

До того ж речі для читання є всюди, і діти почнуть бачити, наскільки корисно вміти читати у різних життєвих обставинах.

Говоріть про прочитане

Також важливо поговорити з дітьми про книгу, яку вони прочитали. Запитати, хто їхній улюблений персонаж або ж що їх вразило найбільше.

Тут важливо показати, що ви зацікавлені в прочитаному. Згодом це змотивує їх продовжувати читати.



Тато читає книгу з донькою / Фото Pexels

Стежте за тим, чим вони цікавляться

Якщо ваша дитина любить футбол, то їй сподобається книга про футбол. Дітям цікаво читати на ті теми, які їх вже цікавить і до яких вони проявляють інтерес. Тоді вони читатимуть з задоволенням.

Читайте регулярно

Встановіть розпорядок дня, і додайте пункт “читання”, наприклад, перед сном. Спочатку ви можете це робити разом. Так, вчені довели, що читання дітям вголос сприяє зміцненню зв’язку між батьками і дитиною, а також розслабляє малюків перед сном.

Читайте для задоволення

Щоб розвинути звичку читати, це повинно приносити задоволення. Не запитуйте дитину про граматику чи значення слів. Нехай вони насолоджуються читанням заради самого себе.

Ви можете допомогти, зробивши відповідний матеріал для читання легкодоступним і переконайтеся, що це не надто складна книга для них.

Урізноманітнюйте книги

Різноманітність матеріалу важлива, коли йдеться про читання. Є багато різних книжок, а саме книги жартів, книжки з картинками, комікси, книги з історії, наукові книги та навіть аудіокниги.

Тут важливо, аби дитина не затримувалась на якійсь одній темі, а постійно дізнавалась щось нове.

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