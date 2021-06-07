Як заохочують і карають учнів у канадській школі: факти від українки, яка живе за кордоном

У кожній країні дещо відрізняються методи навчання та виховання, навіть у заохоченні учнів. Так, у школах Канади діти самі складають правила та доводять їх важливість, тому розуміють заохочення та покарання.
Українка Олександра Журавльова, яка працює викладачем в Канаді, розповіла про навчання у місцевих школах, зокрема, як заохочують і карають учнів.
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Заохочення учнів у школі
"Дитячі ідеї бувають дуже різні: цікаві, смішні, дорогі тощо. Проте жодну, навіть найдивакуватішу ідею, вчитель не відкидає. Учні обговорюють все і доводять, чому ця ідея хороша, а ця – неможлива", – розповідає Журавльова.
Тобто діти самі шукають причини, чому не можуть поїхати в Діснейленд чи разом йти в кафе на морозиво. Але вживають: невідповідна, не дуже хороша ідея, але погана – ні.
Так, одна вчителька зізнається, що вона пропонує дітям свої варіанти заохочень. Окрім того, раз в місяць організовує для учнів особливі дні в п'ятницю: день піжам, суперменів і принцес, улюблених іграшок тощо.
Але ці особливі дні треба заробити. І це можна зробити за допомогою Pompom jar – банки з помпонами. Адже за належну поведінку і навчання учні отримують помпони,
– додає українка.
І коли приходить остання п'ятниця в місяці, діти в костюмах чи піжамах з улюбленими іграшками вихваляються один перед одним. Але уроки проходять за розкладом, хоч трохи гучніше, бо учні захоплені і збуджені.
“А на останньому уроці вони дивляться мультик і вчителька пригощає заробленими цукерками”, – наголосила Журавльова.
А ще кожен учень може бути "особливим помічником" весь день – першим обирати, відповідати, стояти в шерензі, виходити з класу. Для цього діти щоранку читають з дошки коротеньке повідомлення від вчителя, де і дізнаються, хто сьогодні особливий помічник.
Учень працює з вчителем разом / Фото school5.if.ua
Також у Канаді є вчителі, які користуються спеціальними купонами для заохочення. Вони роздруковують велику таблицю з іменами дітей і порожніми клітинками навпроти кожного учня.
Так, за хорошу поведінку і успіхи у навчанні учень отримує зірочку, наклейку чи магнітик у свою клітиночку. І якщо до кінця тижня всі клітинки заповнені, учень має право обрати одноразовий купон, який дає право:
- сидіти весь день у вчительському кріслі;
- їсти ланч з вчителем;
- принести улюблену іграшку до класу;
- взяти книжку з класної бібліотеки;
- бути лідером, першим чи капітаном і тощо.
Усна похвала і "дякую" – це теж обов'язково. Вчителі роблять це за запитання чи найменшу дрібницю.
Покарання учнів
За словами Журавльової, у школах Канади взагалі не вживають слова "покарання" через його надто негативне і вузьке значення. Там кажуть про "наслідки", коли говорять про порушення правил.
Якщо учень не дотримується правил, то тут все вирішують діти. І часто їхні пропозиції набагато суворіші, ніж вчительські.
То які ж наслідки? Якщо порушення незначне, то учень отримує спочатку усне попередження.
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А якщо порушення повторюється, то:
Батькам на електронну пошту прийде повідомлення про поведінку,
“Втрата привілеїв”
Вчитель може забрати помпони з банки, зірочку з таблиці, або учень більше не буде "особливим помічником", не дивиться мультик тощо.
Time out
Учня виведуть з гри чи парної роботи. Він повинен буде сісти за іншу парту та подумати над своєю поведінкою.
Бачила, як Шона практикувала наступне: "Ти втомився, поклади голову на парту, полежи, порахуй до 100. Подумай, що від тебе очікується в цьому завданні. Розберешся зі своїми думками – приєднаєшся до нас", – розповіла українка.
"Втрачений час"
У кожному класі є учні, які не слухають чи постійно говорять, тож вчителю доводиться витрачати додатковий час на зауваження.
Тому за витрачений час треба відпрацювати на перерві 3 – 5 хв, іноді і всю перерву. Тож, якщо всі учні зібрались і пішли на перерві на двір, то одна дитина може ще 5 хвилин писати слова.
Учень виконує завдання після уроку / Фото lightfieldstudios.net
Оvercorrection ("перевиправлення")
Якщо учень навмисне пошкодив щось у класі, наприклад, помалював парту, подер книжку, викинув сміття на підлогу, то йому треба все виправити і зробити ще більше.
Зокрема, вимити плями з усіх парт, підклеїти подерту книжку і ще 10 підручників, замести своє сміття і весь клас тощо.
Бесіда в офісі
За серйозні порушення учнів відправляють в офіс на бесіду з завучем чи директором.
До слова, часто учні можуть у школі підглянути в роботу однокласника, списати чи навіть видати чужу роботу за свою. Як проблему зі списуванням вирішують у школах різних країн світу – читайте у статті.