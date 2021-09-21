Як заклади освіти будуть працювати в жовтій зоні з 23 вересня: пояснення МОН

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити з 23 вересня жовтий рівень епідемічної небезпеки всіх регіонах України. Через це у закладах освіти запроваджуються карантинні обмеження.

Наразі в деяких областях досить низький показник вакцинації освітян. Тож через посилення карантину більшість школярів можуть перейти на дистанційне навчання.

До теми Пункти щеплення у школах: уряд доручив регіонам забезпечити вакцинацію вчителів на місцях

Як заклади освіти мають працювати в жовтій зоні

У МОН пояснили, що при жовтому рівні епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників одного з документів:

"жовтого" COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення першою дозою вакцини (генерується через портал "Дія");

"зеленого" COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс вакцинації (генерується через портал "Дія");

міжнародного свідоцтва про вакцинацію (видається сімейним лікарем після отримання повного курсу щеплення від COVID-19);

довідки 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);

COVID-сертифіката про одужання особи від коронавірусу.

У Міносвіти наголосили, що довідки про строк чинності жовтих COVID-сертифікатів становить 120 днів, зелених сертифікатів – 365 днів. Термін дії сертифіката про одужання становитиме 180 днів.

У МОН додали, що міністр освіти Сергій Шкарлет розпочав оперативну нараду з керівниками департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, КМДА щодо рішення комісії ТЕБ та НС. Згодом за підсумками наради буде надано додаткову інформацію.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що якщо захворіє один учень, весь клас має піти на карантин. А якщо половина класів у школі на самоізоляції, то весь заклад освіти повинен закритися на карантин та встановити дистанційку.

До слова, 24 канал підготував матеріал про те, в яких областях діти будуть і надалі навчатися в звичному режимі, адже там дотримано вимог карантину. Скільки шкіл в Україні буде працювати очно в жовтій зоні – дивіться звіт по областях.

Обмеження жовтої зони карантину: коротко