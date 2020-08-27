Міністерство охорони здоров’я надало необхідні рекомендації вищим медичним навчальним закладам, які допоможуть запобігати спалахам коронавірусної хвороби під час навчання та у студентських гуртожитках.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу 27 серпня, передає 24 канал.

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За її словами, МОЗ раніше збирало нараду ректорів вищих навчальних медичних закладів, де детально обговорили питання, які стосуються організації навчання студентів.

"Ми рекомендуємо дуже звернути увагу на попередження спалахів у гуртожитках, де проживають студенти. Вони мають дотримуватися усіх рекомендацій, які стосуються попередження коронавірусу", – сказала вона.

Микичак запевнила, що також варто зважати на те, що студенти-медики, які проходять практичні заняття у медичних закладах, повинні ще більше дотримуватися протиепідемічних вимог.

Зокрема, у МОЗ рекомендують кафедрам звести до мінімуму проведення лекційних занять у тих аудиторіях, які знаходяться у лікарнях і в безпосередньому сусідстві із відділеннями, де лікуються пацієнти.

Вона додала, що у "коронавірусних" лікарнях не будуть проводитися лекційні чи практичні заняття.

Зазначимо, що Микичак не уточнила, як саме МОЗ радить запобігати захворюванню студентів на COVID-19 у гуртожитках та навчальних приміщеннях.

Коли почнеться навчання у студентів

Цього року в умовах адаптивного карантину Кабмін дозволив університетам самостійно обиратимуть формат навчання для студентів з 1 вересня. Зокрема, освіта можу проводитися очно, дистанційно або у змішаній формі.

Так, почати заняття в університетах для курсів бажано в різні дати: для першокурсників – з 7 до 15 вересня; для студентів старших курсів – з 1 вересня; для магістрів – з 11 до 15 вересня.