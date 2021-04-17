Як забезпечити стабільне фінансове становище: думка експертки

Пандемія COVID-19 зробила фінансовий добробут недосяжною метою. Безліч сімей та підприємств спіткали проблеми, яких вони не могли уявити ще рік тому.

Вищий рівень фінансової грамотності допоміг би легше переживати скрутні часи. Така думка в авторки книги "Радість від заощаджень" Жанет Павіні.

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Коли навчатися

Фінансова грамотність може здаватися недосяжною метою, однак вона насправді є набагато простішою, ніж думають люди.

Для елементарного фінансового добробуту необхідне бодай базове розуміння власних фінансів. Знаючи, скільки грошей ви отримуєте та куди їх витрачаєте, можна вже жити без зайвих клопотів,

– вважає Павіні.

Ця проста критична навичка починає вашу подорож до досягнення фінансової незалежності та стабільності.

Страусиний метод закопування голови у пісок, коли ви не впевнені, чи зможете звести кінці з кінцями цього місяця – не вигідний ні для вас, ні для вашої родини.

Управлінню грошима варто навчатися на ранніх етапах, оскільки пізніше помилки коштуватимуть вам багато у буквальному сенсі.

Я не думаю, що існує вік, коли вже запізно чи зарано вчитися контролювати власні гроші. Бюджетування та інвестиції – те, чому повинен навчитися кожен протягом життя,

– додає авторка книги про заощадження.

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З чого почати

Дії та знання мають вирішальне значення у створенні світлого фінансового майбутнього. Експертка пропонує 7 кроків, які допоможуть забезпечити фінансовий добробут:

обчисліть щомісячний дохід;

складіть бюджет та дотримуйтесь його;

обчислюйте та аналізуйте всі витрати;

заощаджуйте та відкрийте окремі рахунки;

дізнайтеся про можливості та ризики кредитування;

дбайте про безпеку банківських даних;

дізнайтеся власну кредитну оцінку.

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