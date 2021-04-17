Вищий рівень фінансової грамотності допоміг би легше переживати скрутні часи. Така думка в авторки книги "Радість від заощаджень" Жанет Павіні.
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Коли навчатися
Фінансова грамотність може здаватися недосяжною метою, однак вона насправді є набагато простішою, ніж думають люди.
Для елементарного фінансового добробуту необхідне бодай базове розуміння власних фінансів. Знаючи, скільки грошей ви отримуєте та куди їх витрачаєте, можна вже жити без зайвих клопотів,
– вважає Павіні.
Ця проста критична навичка починає вашу подорож до досягнення фінансової незалежності та стабільності.
Страусиний метод закопування голови у пісок, коли ви не впевнені, чи зможете звести кінці з кінцями цього місяця – не вигідний ні для вас, ні для вашої родини.
Управлінню грошима варто навчатися на ранніх етапах, оскільки пізніше помилки коштуватимуть вам багато у буквальному сенсі.
Я не думаю, що існує вік, коли вже запізно чи зарано вчитися контролювати власні гроші. Бюджетування та інвестиції – те, чому повинен навчитися кожен протягом життя,
– додає авторка книги про заощадження.
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З чого почати
Дії та знання мають вирішальне значення у створенні світлого фінансового майбутнього. Експертка пропонує 7 кроків, які допоможуть забезпечити фінансовий добробут:
- обчисліть щомісячний дохід;
- складіть бюджет та дотримуйтесь його;
- обчислюйте та аналізуйте всі витрати;
- заощаджуйте та відкрийте окремі рахунки;
- дізнайтеся про можливості та ризики кредитування;
- дбайте про безпеку банківських даних;
- дізнайтеся власну кредитну оцінку.