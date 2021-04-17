Вищий рівень фінансової грамотності допоміг би легше переживати скрутні часи. Така думка в авторки книги "Радість від заощаджень" Жанет Павіні.

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Коли навчатися

Фінансова грамотність може здаватися недосяжною метою, однак вона насправді є набагато простішою, ніж думають люди.

Для елементарного фінансового добробуту необхідне бодай базове розуміння власних фінансів. Знаючи, скільки грошей ви отримуєте та куди їх витрачаєте, можна вже жити без зайвих клопотів,
– вважає Павіні.

Ця проста критична навичка починає вашу подорож до досягнення фінансової незалежності та стабільності.

Страусиний метод закопування голови у пісок, коли ви не впевнені, чи зможете звести кінці з кінцями цього місяця – не вигідний ні для вас, ні для вашої родини.

Управлінню грошима варто навчатися на ранніх етапах, оскільки пізніше помилки коштуватимуть вам багато у буквальному сенсі.

Я не думаю, що існує вік, коли вже запізно чи зарано вчитися контролювати власні гроші. Бюджетування та інвестиції – те, чому повинен навчитися кожен протягом життя,
– додає авторка книги про заощадження.

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З чого почати

Дії та знання мають вирішальне значення у створенні світлого фінансового майбутнього. Експертка пропонує 7 кроків, які допоможуть забезпечити фінансовий добробут:

  • обчисліть щомісячний дохід;
  • складіть бюджет та дотримуйтесь його;
  • обчислюйте та аналізуйте всі витрати;
  • заощаджуйте та відкрийте окремі рахунки;
  • дізнайтеся про можливості та ризики кредитування;
  • дбайте про безпеку банківських даних;
  • дізнайтеся власну кредитну оцінку.