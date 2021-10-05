Як за кордоном працюють школи під час карантину та чи вакцинують вчителів проти COVID-19

В Україні першою дозою щеплено 81% освітян, а, наприклад, в США, Італії, Франції та Іспанії – вже вакциновано 90% працівників шкіл. Як працюють школи за кордоном під час карантину – читайте у статті.

Освітяни є пріоритетною групою вакцинації проти COVID-19 у багатьох країнах світу, зокрема і в Україні. Окрім того, від здоров’я вчителів також залежить і безпека дітей, які не можуть вакцинуватися.

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Сполучені Штати Америки

У Білому Домі повідомили, в США вакциновано вже понад 90% працівників сфери освіти. У більшості штатів вакцинація не є обов’язковою, окрім Нью-Йорка, Вашингтона, Каліфорнії, Лос-Анджелеса і Чикаго.

Нововведення через карантин не дозволяють шкільному персоналу і педагогам Нью-Йорка подавати негативні результати тесту на коронавірус замість вакцинації. Там вважають, що важливіше – щеплення.

Незалежно від того, чи є вакцинація обов’язковою для педагогів, у всіх закладах освіти від дитсадків до вишів залишається в силі рекомендація щодо носіння маски людьми віком від 2 років.

Також школам рекомендують за можливості дотримуватися принаймні 1 метр фізичної відстані між учнями в класах, робити вентиляцію приміщень, спонукати дітей до миття рук та самоізоляції при симптомах хвороби.

Італія

В Італії також уже вакциновано проти COVID-19 понад 90% працівників шкіл. Щеплення освітян в Італії не є обов’язковим, проте для роботи у школі вчителі мають довести, що мають імунітет проти коронавірусу.

Працівники закладів освіти повинні пред’являти спеціальний сертифікат, який доводить один із варіантів – принаймні одну дозу вакцини, негативний тест або довідку про одужання. Вчителі не зможуть працювати без такого сертифікату, і після п’яти днів відсутності їм не платитимуть зарплату.



Школа під час карантину / Фото tmgrup.com

Крім цього, багато заходів безпеки, які діяли раніше, будуть в силі і в 2021/2022 навчальному році. Йдеться про маски для всіх віком старше 6 років, черговість входу та виходу класів, самоізоляція для дітей у класах з випадками коронавірусу чи дистанційка.

Франція

У Франції немає обов’язкової вакцинації для освітян, проте майже 80% педагогів уже вакциновані двома дозами, а ще приблизно 10% чекають на друге щеплення зараз. Окрім того, понад 40% французьких підлітків віком від 12 до 17 років вже вакциновані.

Міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланке заявив, що школи мають бути доступними для всіх, тож сертифікат про вакцинацію вимагати ні в педагогів, ні в учнів не будуть. Але заходи безпеки у школах тривають.

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У Франції, як і в Україні, існує 4 рівні епідемічної небезпеки: зелений, жовтий, помаранчевий і червоний.

Навчальний рік у школах розпочався на жовтому рівні – це означає навчання з повними класами та обов’язкове носіння маски приміщенні для всіх, хто старше 6 років. Також зараз дозволено займатися спортом у приміщенні без масок, але із соціальним дистанціюванням.

Іспанія

За словами міністерки освіти Іспанії Пілар Алегрії, в країні вакциновано вже майже всіх освітян. Хоча вакцинація там є добровільною і для роботи від вчителів не вимагають сертифікату про вакцинацію.

На початку навчального року в Іспанії 75% підлітків віком від 12 років вже отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. Цей факт дозволяє країні повернутись до повноцінного навчання у класі.



Школи за кордоном / Фото cloudfront.net

Так, якщо минулого року у класі могло навчатись до 20 дітей, то тепер класи знову матимуть повноцінну наповнюваність у 25 – 30 школярів.

Але деякі правила безпеки все ж залишилися – діти в садочках та початкових школах навчаються в так званих "бульбашках". Тобто вони не спілкуються з дітьми з інших груп та класів, проте в своєму кабінеті їм не потрібно дотримуватись дистанції.

Також у школах будуть і надалі використовувати маски для учнів віком від 6 років, різні входи та виходи, а також перерви для класів. У пріоритеті залишиться і вентиляція класів, заходи особистої гігієни та дезінфекція поверхонь.

А що в Україні

В Україні щеплено принаймні однією дозою 81% освітян. Працівники сфери освіти можуть записатись на щеплення за спеціальним алгоритмом через керівника закладу або ж самостійно відвідати пункт чи центр вакцинації.

Ще 23 вересня Україна перейшла до жовтого рівня епідемічної небезпеки. Тепер працюватимуть лише ті заклади освіти, в яких більш ніж 80% співробітників мають COVID-сертифікат: принаймні 1 дозу вакцини, негативний результат ПЛР-тесту чи підтвердження одужання від ковіду.

Садочки, спеціальні заклади освіти та початкові класи не припинятимуть освітній процес, незалежно від рівня епідемічної небезпеки. З-поміж правил для шкіл в Україні цьогоріч – використання масок вчителями та учнями від 12 років під час переміщення школою.

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Окрім того, нещодавно МОЗ затвердило наказ про обов'язкову вакцинацію вчителів. Нещеплених роботодавці повинні відсторонювати від роботи.

Водночас ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають школи залишатися відкритими та зробити їх більш безпечними як для педагогів, так і для дітей, щоби мінімізувати передачу вірусу.