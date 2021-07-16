Як вступники обирають університети та в яких сферах мріють працювати

Зараз абітурієнти серед десятків різних вишів обирають університет, де планують отримати вищу освіту. За їх словами, зважати треба не лише на популярність університету, а і на успішність його випускників. Тому 24 канал зібрав зізнання майбутніх студентів про те, де вони мріють навчатися та як обирають виш.

Як абітурієнти обирають виші

Абітурієнтка Аліна Покропивна запевняє, що вже обрала університети, в які буде подавати документи.

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"Я зважала на відгуки студентів, дивилася різні відео в інтернеті, на сайті університетів, читала про них і зважала на внутрішні відчуття – "тягне мене туди або ні", – розповідає дівчина.

Схожі думки виникають і в іншої випускниці Ірини. Дівчина за прикладом старшої сестри мріє навчатися на журналістиці. До вибору вищу підійшла не менш серйозно. Оскільки впевнена, що в майбутньому буде працювати за цією спеціальністю.

Я радилась з батьками, зі знайомими, дивилася різні відео. Великими прикладом в цій сфері стала моя сестра, а також її чоловік. Я дивилася на їхню роботу, і це привабило мене,

– каже Ірина Школьник.

Наразі в Україні майже три сотні вищих навчальних закладів. Серед них університети, академії, інститути та консерваторії, частина з них – приватні.

А рейтинг найкращих не полишають – КНУ ім. Тараса Шевченка, КПІ ім. І. Сікорського, Києво-Могилянська академія та ЛНУ ім.Івана Франка та ХНУ ім. В. Каразіна.



Десятка найкращих вишів в Україні 2021 / Інфографіка 24 каналу

Ціна навчання в українських вишах зараз коливається в залежності від спеціальності, міста та самого закладу – від 15 до 50 тисяч гривень на рік.

Але рівень викладання в більшості залишає бажати кращого, адже українські навчальні програми – застарілі. А кількість викладачів-теоретиків в рази перевищує викладачів з практичними навичками.

Через це багато справді амбітних та талановитих студентів залишає Україну. Тому Світовий банк цього року виділить 200 мільйонів доларів на скорочення українських вишів. Аби підвищити якість вищої освіти.

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“Ми зробили 7 процесів об'єднання, і супротиву немає, бо всі розуміють, що там де 800 студентів або 300 студентів – це не університет”, – вважає міністр освіти Сергій Шкарлет.

В яких сферах мріють працювати студенти

Утім, за словами фахівців, роботодавці масово не можуть знайти необхідних працівників. Ще складніше з технічними спеціальностями, де великі компанії самостійно готові навчати з нуля потрібних спеціалістів.

Ми бачимо в 2021 році знов повернення до дефіциту кадрів. І кількість вакансії збільшується дуже швидко. В топ-3, де хочуть бачити себе студенти, це – торгівля і продажі, IT, а також сфера обслуговування, зокрема ресторани,

– розповідає керівниця напрямку OLX "Робота" Марія Абдулліна.

У МОН визнають, що фактично рівень вищої освіти в України – низький. А наявність диплома – це давно не показник успішності, тому у Міносвіти сподіваються, що зменшення кількості вишів має покращити якість освіти.