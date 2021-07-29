У МОН повідомили, що цього року на бакалаврат вступили майже 65 тисяч абітурієнтів.

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Тепер навпроти заяви абітурієнта в електронному кабінеті, за якою він вступив на бюджет, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування".

Ті вступники, хто відмовляться від рекомендації або не встигнуть подати оригінали до вишу, не отримають бюджетне місце в 2021 році. А ті абітурієнти, які досі не отримали жодної рекомендації на бюджет, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Як подати оригінали документів до вишів

З 28 липня протягом кількоїх днів вступники мають подати оригіналів документів до вишів.

Які оригінали подати до вишів:

копію документа, що посвідчує особу (та пред’явити оригінал);

оригінали документа про освіту та додатку до нього;

копію військово-облікового документа (та пред’явити оригінал);

оригінали сертифікатів ЗНО;

4 кольорові фото 3x4;

інші документи, передбачені правилами прийому відповідного вишу.

Чи потрібно вступнику проходити медогляд перед вступом? Для вступу у виш абітурієнтам потрібна довідка № 086/о. Її треба подавати до приймальних комісій навчальних закладів всіх рівнів акредитації. Як отримати довідку, огляд у яких лікарів треба пройти та всі деталі про медогляд вступників – читайте у статті.

Як тільки абітурієнт збере всі необхідні документи, він має:

привезти документи до приймальної комісії,

надіслати їх поштою (з обов’язковим описом вкладень),

надіслати електронною поштою (з накладанням на сканкопії КЕП вступника).

До коли подати документи

Вступники мають подати оригіналів документів до вишів протягом тижня – до понеділка, 2 серпня (до 18:00).

Офіційне зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, а переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня.



Терміни вступу у 2021 році / Інфографіка МОН

Які виші та спеціальності стали найпопулярнішими у 2021

Зазначимо, що цього року вступники подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Лідерами за кількістю поданих заяв є КНУ ім. Т. Шевченка, ЛНУ ім. І. Франка та КПІ ім. І. Сікорського. 20 університетів, які стали найпопулярнішими у 2021, – читайте у статті.

Вступники на бакалаврат обирають такі спеціальності:

Філологія – 76 371 поданих заяв;

Право – 67 720 поданих заяв;

Комп’ютерні науки – 66 123 поданих заяв;

Менеджмент – 62 227 поданих заяв;

Середня освіта – 44 136 поданих заяв;

Інженерія програмного забезпечення – 43 618 поданих заяв;

Журналістика – 43 215 поданих заяв;

Психологія – 39 529 поданих заяв;

Економіка – 37 464 поданих заяв;

Маркетинг – 36 080 поданих заяв.

10 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів: