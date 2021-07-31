Як вступити за кордон: досвід українських студентів у США, Німеччині, Британії, Франції і Китаї

Українські студенти поділилися власними історіями про те, як вони навчаються за кордоном. Що потрібно для вступу у вишах Франції, Німеччини, Великої Британії, США та Китаю – читайте у статті.

Велика Британія

Українка Валерія Ковтун 2 роки навчалася в Лондонській школі економіки на спеціальності "Управління медіа і комунікаціями". Вона вступала за програмою Chevening від британського уряду.

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Дівчина розповідає, що вступала в цю школу на магістратуру після навчання на бакалавраті в КНУ ім. Т. Шевченка та в Німеччині.

Я завжди хотіла повчитися за кордоном. Починала з невеликих програм, на першому-другому курсі є багато різних довготривалих, короткотривалих тренінгів та літніх шкіл,

– зізналася Валерія.

Так, спочатку вона навчалася в школі в Німеччині, потім поїхала в Прагу на тритижневу програму для журналістів. І потім знову на семестр в Німеччину за програмою Erasmus.

Чому студентка обрала саме Лондон? Дівчина каже, що для неї це місто мрії, в якому вона хотіла повчитися, пожити, побачити.

"І в Європі це найкраще місто, де можна було вивчити, як працюють медіа, це європейська столиця головних штаб-квартир різних ЗМІ – і Reuters, і BBC. І там можна зав’язати хороші контакти", – додає Ковтун.

Які документи потрібні і умови вступу

За її словами, умови стипендії такі, що на час вступу потрібно вже мати на руках диплом бакалавра.

Окрім того, треба було два роки досвіду роботи. Тож, після університету вона взяла собі рік, щоб підготувати всі документи на стипендію і окремо на виш. І просто цілий рік працювала журналістом.



Валерія Ковтун у Великій Британії / Фото Life.Liga

Валерія розповіла, що спочатку подавалася на стипендію. Але вона її не отримала, бо за віком не проходила, тож вирішила почекати, і через рік передавалася.

На стипендію більше сили і часу йде, ніж на вступ у виш. Подача документів зайняла рік, – додає вона.

Які документи на стипендію потрібні:

кілька мотиваційних листів (така собі історія про тебе як про лідера);

два рекомендаційні – один від роботодавця, інший – академічний.

До того ж, потрібно окремо написати мотиваційний лист до вишу.

Ціни у Британії

Стипендія повністю покриває витрати на навчання, а це близько 23 000 фунтів (понад 31 700 доларів) за рік. Магістратура у Британії триває рік. Також там дають кошти на проживання і ще стипендію платять щомісяця.

Ціна за проживання в гуртожитку була приблизно 800 фунтів на місяць (понад 1 100 доларів). І щонайменше 300 фунтів (414 доларій) йшло на життя.

Формат навчання

В університеті є кілька обов’язкових предметів і курс зі статистики та теорій. Ще декілька курсів студенти можуть обрати за бажанням. "Щодо працевлаштування, там є спецслужби, які допомагають студенту знайти роботу, якщо він прийде і скаже, що йому це потрібно", – підсумувала Валерія.

Франція

Доньки Лесі Коноби – Анна і Юлія вчаться у вищих школах в Парижі. Термін навчання – п’ять років. Старша донька вступала у 2017 році, молодша – у 2020 після 11 класу в Україні.

Вищі школи ми розглядали через те, що там краща якість освіти, ніж в європейських університетах. Тож, якщо є можливість навчатися у вищій школі, європейські діти обирають саме їх,

– каже Леся.

Мама додає, що пошуки навчального закладу у Франції треба розпочинати щонайменше за рік до вступу. Адже є деякі школи, де потрібно здавати екзамени за рік до вступу.

Ціни за навчання і житло

Вищі школи у Франції зазвичай платні. Тому туди не всі можуть потрапили. У деяких вартість залежить від доходів батьків. "Ми подавали документацію про доходи, і вони, виходячи з цього, розрахували вартість навчання за рік", – сказала вона. Водночас у школі молодшої дочки є фіксована сума за рік і вона не залежить від доходів батьків.

Ціни:

де не залежить від доходів батьків – 6500 євро за рік,

де залежить – 17 000 євро за рік.

"Ми не сплачуємо таку вартість, бо дочка стала стипендіатом президентської програми і більшу частину навчання їй оплачує програма, ми ж доплачуємо за проживання в кампусі. Але ми все одно подавали документи про доходи", – зізнається Леся Коноба.



Донька Лесі Коноби / Фото Life.Liga

Старша донька проживає в кампусі на території школи, це коштує 390 євро за місяць. Молодша – в студентських апартаментах, а це близько 600 євро за місяць.

Які документи потрібні

Всі посольства вимагають свідоцтво про народження. Якщо воно заламіноване – перевипустити. І зробити апостиль цього свідоцтва у міністерстві.

Також в Україні є Campus France, де студенти мають обов’язково пройти співбесіду. Вони заодно можуть надати рекомендації та поради щодо документів.

В ідеалі все почати з’ясовувати треба за рік. Америка-Канада – за два роки краще. Якщо дитині немає 18 років, то потрібно, щоб був опікун до 18 років. І тут потрібна ще заява та дозвіл на виїзд від опікуна,

– додає пані Леся.

Окрім того, у посольстві просити фінансові документи про суми на картках. Зараз у сім’ї в умовах, щоб на картці було 615 євро на місяць. Також підтвердження місця проживання, наприклад погодження від школи.

Умови вступу і навчання

Доньки складали французькі екзамени – щось на зразок українського ЗНО. А в одній зі шкіл потрібно було ще досьє і на батьків, і на дитину. Також просять, щоб вчителі написали рекомендаційні листи – вчитель віддає це в запечатаному конверті, і учень не бачить, що про нього написали.

Велику роль відіграє мотиваційний лист від абітурієнта. Його просять надати усі навчальні заклади. Він впливає на рішення про зарахування. Водночас середній бал з українських шкіл не відіграє високої ролі, більше цікавлять оцінки за останні 3 роки.

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"У школу, де старша донька, не можна вступати одразу після 11 класу. Дитині треба або три роки відучитися в університеті, або пройти спеціальну програму Préparé. Це дворічна підготовка до вступу у вищі навчальні заклади", – каже мама

Так, старша донька вступала після 12 років школи і французького тестування ВАС. І потім був конкурс. У молодшої доньки ці два роки інтегровані в вищу школу, і вона навчатиметься всі 5 років в одному місці. Але в неї не дуже великий конкурс, бо це спеціалізація ІТ.

Окрім того, школа допомагає потім з роботою, пропонує стаж за практикою, пройденою під час навчання. З цими вищими школами люблять працювати великі фірми, бо знають, що там висока якість навчання.

Українка додає, що у Франції цікаво організоване студентське життя. У них є багато асоціацій, куди можна вступати. Наприклад, з дизайнерами співпрацювати. І якщо ти член якоїсь асоціації – в тебе є знижки, бонуси тощо

США

Донька Олега Василевського Анна у 2021 році вступила до американського вишу. Вона має навчатися там 4 роки.

У вересні ми з донькою почали розглядати виші США. Я пів року щодня допомагав доньці готуватися до вступу: переглядали вебінари, шукали університети. Загалом ми подалися в 40 університетів. І отримали листи від 12 університетів, що її зарахували,

– каже Олег.

Ціни на навчання

Рік навчання у США коштує 52 000 доларів. Але один із університетів в Атланті дав Анні велику суму, щоб вона могла вчитися. Її зарахували на програму для студентів, які хочуть вчитися більше, ніж інші. У цю програму входить 1500 студентів.

"Усі університети, куди вона подавалася, запропонували їй щонайменше 50% оплати. Але навіть таку суму ми не могли потягнути. Цей університет нам покрив близько 80% оплати. І вона ще отримує стипендію", – каже тато..

Умови вступу і навчання

Університети 50% дивляться на оцінки, коли приймають рішення давати гранти, чи ні, а 50% – на те, яка людина. Тому важливо довести, що ти здібний і гідний. "Ми вчилися писати есе, вона складала багато екзаменів на знання мови – IELTS тощо. Також ми зняли відео-резюме. І в частині університетів були в захваті", – додає Василевський.



Олег Василевський з донькою Анною / Фото Life.Liga

За його словами, американці хочуть брати на навчання тих, хто має власну цікаву історію, хто є особистістю. Також треба мати гарний середній бал з української школи і складати американське ЗНО.

Олег Василевський запевняє, що після закінчення університету донька матиме ступінь бакалавра. Університет пропонує далі магістерську програму. Цей виш швидко зростає і у них є різні активності для розвитку молоді.

Німеччина

Українка Каріна навчається в Єнському університеті Німеччини на медика.

Я обрала для вступу Німеччину прагматично. Мріяла навчатись за кордоном, з 5 класу вивчала німецьку. Однією з найважливіших переваг було для мене безкоштовне навчання у державних закладах,

– каже дівчина.

Тому вона вже у 18 років переїхала до Німеччини. Спочатку відвідувала приватну школу німецької мови, паралельно розсилала документи у майже всі державні університети.

Умови вступу та документи

За її словами, з українським атестатом напряму вступити до іноземного вишу неможливо, спочатку треба було закінчити Studienkolleg.

Для вступу спочатку потрібно подати заявку в університет, де мали перевірити документи та атестат, а звідти вже направляли на вступні до коледжу, якщо ти виконав умови.

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"Коли Каріна вступала, обов’язково потрібно було мати бодай рівень B1 німецької і золоту медаль з України. "Мене запросили на іспит у два коледжі, там ми складали математику і німецьку. Конкурс був великий", – каже вона.



Каріна під час навчання у медичному виші / Фото Life.Liga

В коледжі є чотири курси, які студенти обирають залежно від того, на якому факультеті хочуть навчатись.

Перед вступом до вишу треба зібрати такі документи:

середня оцінка з коледжу;

оцінка за ФСП (Feststellungsprüfung – іспит, який має підтвердити здатність дитини навчатись у виші);

перерахований на німецьку систему бал з українського атестату;

і підтвердження, що в абітурієнта знання німецької мови на рівні С1.

Це все рахується разом, і потім з цим результатом можна надсилати документи в німецькі виші. Я подавалась у всі державні і отримала одне запрошення з Єнського університету. Додаткових іспитів з вишу не було,

– зізнається Каріна.

Вона додає, що для вступу мають бути високі бали, бо конкурс в медичний виш на перший курс великий, а місць для іноземних абітурієнтів виокремлюють мало.

Ціни

Навчання в державному виші Німеччини безкоштовне. Але всі зобов’язані оплачувати семестровий внесок – близько 250 євро двічі на рік (для німців та іноземців однаково). У цю суму входить знижка на харчування в шкільній їдальні, безкоштовний проїзд у транспорті тощо.

"Єдине, за що маєш платити, – проживання в Німеччині. За законом, ти зобов’язаний мати достатньо коштів щоразу, коли продовжуєш візу студента. Загалом, прожитковий мінімум наразі близько 800 євро на місяць. Студенти можуть підробляти", – каже дівчина.

Умови і формат навчання

На медфакультеті навчання триває шість років. За цей час студент складає три держіспити. Ця система називається Staatsexamen, вона діє для фармацевтів, дантистів, вчителів і юристів.

Окрім того, у Німеччині ніхто не списує на іспитах, тут з цим строго. Для складання державних екзаменів ти маєш три спроби, якщо не здаєш – тебе відраховують і ти не маєш більше права навчатись на медичному факультеті в Німеччині.

Китай

Дмитро Гордєєв навчається в Шанхайському транспортному університеті на спеціальності "Бізнес китайська мова".

Він закінчив в Україні гімназію східних мов саме на спеціальності "Китайська мова". А для навчання отримав три премії від посольства КНР після того, як виграв міжнародний конкурс "Міст китайської мови". Тому для вступу йому потрібно було обрати виш, пройти співбесіду і вступити.

Навчальний заклад обирали за системою від міністерства освіти КНР, де зібраний список усіх університетів з усіма даними, умовами вступу і навчання. Потрапити в Шанхай було в пріоритеті, бо місцеві університети є більш престижними,

– запевнив Гордєєв.

Документи і вступ

Абітурієнти для вступу до вишу Німеччини мають зібрати:

паспорт;

атестат (або нотаріально завірена і перекладена англійською довідку з оцінками за 10 клас і перше півріччя 11 класу).

У Дмитра за час навчання вийшло три дипломи, три премії та три кубки. І після того Інститут Конфуція рекомендував міністерству освіти КНР і посольству посприяти видачі державної стипендії.



Дмитро Гордєєв в університеті / Фото Life.Liga

"Університет своєю чергою спочатку приймає документи: дивиться анкети, дипломи, досягнення, відбирає найкращих і формує список абітурієнтів. І призначають час для співбесіди", – додає студент.

За його словами, співбесіду проводили в Skype китайською. Оцінили рівень володіння мовою, наскільки його вистачить, щоб вчитися в університеті. 4-го рівня HSK достатньо для вступу.

Ціни

Стипендія повністю покриває навчання і проживання. Плюс до 400 доларів видають додатково щомісяця. За свій рахунок доведеться робити тільки візу та купляти авіаквитки.

Навчання в університеті за рік коштувало близько 25 000 юанів (понад 3 800 доларів) на 2017 рік. За проживання спочатку треба заплатити самому, але університет потім відшкодовує суму.

Звичайний гуртожиток коштує 4 тисячі юанів за семестр (понад $616), якщо в кімнаті двоє. Якщо кімната живе лише один студент – 7 чи 8 тисяч юанів (1 080 – 1 230 доларів). А в кращому гуртожитку – 10 000 – 11 000 юанів (1 550 – 1 700 доларів).

Формат і умови навчання

У Шанхайському транспортному університеті доволі насичена програма: