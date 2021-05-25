Як вступити до закордонного вишу: альтернатива ЗНО у країнах Європи

Система зовнішнього незалежного оцінювання в Україні почала формуватись ще у 2004 році за підтримки міжнародних та громадських організацій. Її впровадження мало на меті наблизити українську освіту до передових європейських стандартів, зменшити корупцію та забезпечити можливість вступу незалежно від матеріальних статків.

ЗНО має і низку недоліків, зокрема вступники щороку нарікають на помилки у завданнях іспитів, невідповідність загальноосвітній шкільній програмі чи неоднозначність правильних відповідей у тестах. Освіта 24 за підтримки партнера Canon порівняла ЗНО зі вступними іспитами у країнах Європи.

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Альтернатива ЗНО у країнах Європи

Немає єдиного вступного випробування, яке б гарантувало можливість навчання одразу у всіх країнах Європейського Союзу. Кожна країна має свої аспекти освітньої системи, а іспити й вимоги до абітурієнтів можуть відрізнятися в залежності від обраного вишу чи факультету.

Велика Британія

Система вступних іспитів у Великій Британії є однією із найскладніших. У 16-річному віці учні проходять тестування з 6 – 8 шкільних предметів для отримання загального сертифіката про середню освіту (General Certificate of Secondary Education).

Після цього, за умови позитивних оцінок із щонайменше 6 іспитів, школярі мають право пройти передуніверситетську підготовку за програмою А-levels, яка триває два роки.

Згодом вони ще раз складають іспити із 3 – 5 предметів задля отримання загального сертифіката про освіту найвищого рівня, який і є необхідним документом для вступу до закладів вищої освіти.

Як вступають до вишів у Великій Британії / Фото Pexels

Франція

У Франції абітурієнти повинні надавати лише шкільні атестати (Baccalaureate) для вступу до вишів. Система випускних іспитів у школах має три різновиди спеціалізації:

література (L);

природничі науки (S);

економіка (ES).

Також існує можливість отримати так званий "національний диплом" (Diplôme d'accès aux études universitaires – DAEU), який так само є підставою для вступу. Деякі престижні виші Франції вимагають проходження додаткових передуніверситетських підготовчих курсів, тривалістю від 1 до 2 років.

Німеччина та Австрія

У Німеччині та Австрії вступати до закладів вищої освіти можна на основі сертифікату Matura. Це документ, який видають учням гімназій після успішного складання 7 іспитів – 3 письмових та 4 усних. Німецька мова та математика є обов’язковими предметами, а інші 5 абітурієнт може обирати на власний розсуд.

Абітурієнтом можна стати також після навчання у коледжах, до яких учні вступають після закінчення загальних шкіл (Hauptschule). Деякі спеціальності вимагають складання додаткових іспитів в університетах (Aufnahmeprüfung), зокрема публіцистика, лікарська справа та мистецтвознавство.

Яка система вступних іспитів у Німеччині та Австрії / Фото Colourbox

Італія

В Італії вимогою для вступу до вишу є успішне закінчення абітурієнтом навчання у школі та отримання атестату. Єдиний вступний іспит необхідно складати на такі спеціальності, як архітектура, медицина та хірургія, ветеринарна медицина, стоматологія.

Щоб отримати атестат, у школах італійці складають три іспити, зокрема 1 усний та 2 письмових.

Швеція

Вступ до вишів Швеції передбачає врахування оцінок шкільного атестата абітурієнта. Окрім цього, випускники шкіл складають незалежний шведський тест на академічну придатність (SweSAT). Він складається зі 160 питань, поділених на 3 блоки. Завдання у галузі природничих, математичних та гуманітарних наук мають рівноцінну вагу.

На відміну від ЗНО, SweSAT не є безкоштовним. Кожен абітурієнт повинен сплатити 450 шведських крон (близько 1 500 гривень) під час реєстрації.

Шведський вступний іспит не є безкоштовним / Фото Pexels

Вступ українського абітурієнта у виші Європи

Вступити до закордонного вишу українцям після закінчення школи часто можна на основі українського атестата про повну загальну середню освіту. Попередньо його необхідно перекласти мовою країни, у якій абітурієнт планує навчатись, а деякі держави вимагають додатково апостиль і нотаріальне завірення перекладу документів.

Окрім цього, кожен окремий виш або спеціальність пропонують українцям скласти додаткові тести, які підтверджують необхідну кваліфікацію. Більшість закордонних закладів вищої освіти також вимагають сертифікат про знання державної мови країни або ж достатній рівень англійської.

Навчатись у закордонному виші / Фото Pexels

У багатьох країнах Європи також можливий вступ на магістратуру на основі українських дипломів бакалавра. Оскільки сьогодні документ українського зразка дублюється англійською мовою, перекладати його іншою іноземною часто нема потреби.

Безліч європейських вишів мають онлайн-системи подачі документів, тож подати заявку можна і з України. На офіційних сайтах закладів вищої освіти перелічені всі вимоги до іноземних вступників.

Перед подачею заявки, слід уважно ознайомитись зі всіма вимогами вишу. Роздрукувати інформацію допоможуть принтери, які є простими у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги, а зручні флакони з чорнилами зі спеціальними отворами дозволять без зайвих зусиль подбати про їх наповнення.

Чорнила та тонер виробництва Canon розроблені під конкретні пристрої з урахуванням всіх технічних характеристик. Порушуючи герметичність картриджів та використовуючи витратні матеріали сумнівної якості сторонніх виробників, ви завдаєте шкоди якості друку та можете взагалі вивести принтер з ладу.

Готуйтесь до вступу разом з принтерами Canon серії MegaTank / Фото 24 канал

У комплекті з лазерним принтером Canon MF3010 завжди 2 картриджі. Під час друку важливих документів та навчальних матеріалів для підготовки до вступу не доведеться витрачати час на перезаправку. Швидко та зручно замініть пустий картридж на повний та продовжуйте процес.

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