Вступні іспити та творчі конкурси будуть проводитися з 1 по 13 липня включно.

До теми Вступити на бакалавра у 2021: усі деталі та відповіді на найпоширеніші запитання абітурієнтів

Хто має право на вступ за співбесідою

Таке право мають:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

особи, яким законом про статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надано право на прийом без екзаменів до державних вишів за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).

Хто має право на вступ за результатами іспитів

Таке право мають:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, у тому числі ті, хто проходить військову службу (крім військовослужбовців строкової служби);

особи, яким відмовили в реєстрації для участі в ЗНО в 2021 році через неможливість створення особливих спеціальних умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку;

особи, які в 2021 році не брали участі в основній і додатковій сесіях ЗНО з певного предмета через захворювання або патологічний стан;

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донбасу, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Криму і Севастополя;

особи, звільнені з військової служби починаючи з 1 грудня 2020 року включно;

громадяни України, які закінчили школу за кордоном у період між 1 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року (тільки за умови вступу на контракт).

Перелік документів для осіб, які вступають на основі співбесіди чи вступних іспитів, дивіться за посиланням.

Окрім того, на деякі спеціальності встановлено творчі заліки. Вони можуть проводитися для всіх спеціальностей галузі 01 “Освіта/Педагогіка” та спеціальності 022 “Дизайн” (крім спеціалізацій, для яких передбачено проведення творчого конкурсу).