У червні 2021 року заклади професійної освіти розпочнуть приймати заяви від вступників. Які документи потрібно подавати до приймальної комісії, чи можна після профтеху вступати у виш та коли завершується прийом заяв – читайте у матеріалі.

У МОН наголосили, що вони зараз готують зміни до правил прийому, щоб вступники могли подати документи дистанційно.

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Так, вже у червні-липні уряд має затвердити та оприлюднити обсяги бюджетних місць для абітурієнтів, які планують вступити до профтехів.

Які документи потрібно подати для вступу

Чи потрібно для вступу в профтех складати ЗНО? Ні, не потрібно, але абітурієнти можуть здавати вступні іспити.

Прийом вступників здійснюється за такими критеріями:

за рейтинговим списком;

за результатами співбесіди;

за середнім балом шкільного свідоцтва;

за результатами вступних випробувань;

за іншими критеріями, що не суперечать українському законодавству.

Заклади профосвіти визначили перелік документів, які учень має подати обов'язково:

заява,

оригінал або копія свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу,

6 фотокарток 3х4,

медична довідка,

копії документів, що підтверджують право на пільги (за наявності),

копія паспорта чи ID-картки (пред'явити при вступі).

Вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно. Але для остаточного зарахування потрібно буде подати їх оригінали.

Терміни вступної кампанії у заклади профосвіти

Заклади самостійно визначають терміни прийому документів від вступників, однак вступна кампанія має завершитися до початку занять, тобто до 1 вересня. МОН може на певний період продовжити вступну кампанію для донабору студентів на невикористані місця державного/регіонального замовлення.

Для того, щоб дізнатись, коли починається та завершується прийом документів, зателефонуйте до обраного закладу або зайдіть на його сайт і отримайте всю необхідну інформацію.

Як вибрати заклад і професію

Насамперед треба визначитися з професією, яку ви хочете отримати. Для цього, наприклад, можна почитати профорієнтаційні буклети чи пройти спеціальні тести. Окрім того, адміністрації профтехів проводять для вступників Дні відкритих дверей. Перелік таких заходів можна знайти за регіонами на сайті МОН.



Студенти в закладах профосвіти / Фото np.pl.ua

Далі треба обрати заклад освіти, у якому можна здобути професію. Інформація про перелік професій є у реєстрах ЄДЕБО або на сайтах закладів – додатково там можна з'ясувати умови вступу, наявність конкурсних випробувань тощо.

Чи можна після профтеху вступити у виш? Так, така можливість є. Учні, які успішно закінчили заклад профосвіти, мають свідоцтво про повну загальну середню освіту та склали ЗНО, можуть вступати у заклад вищої освіти.

Важливо! Ті студенти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", мають можливість навчатися за скороченим терміном, вступивши на ту саму або споріднену спеціальність.

Для безкоштовного навчання у виші треба пройти конкурсний відбір і бути зарахованим на бюджетне місце.

Хто може отримати пільги при вступі до профтехів

Для закладів профосвіти виділяють місця державного або регіонального замовлення, що дозволяє навчатися там безоплатно. Зазвичай, кількість цих місць покриває запит вступників. Тож ймовірність навчатися у профтеху безкоштовно є досить великою.

Але ті вступники, які не потрапляють на місця державного/регіонального замовлення, можуть вступати на навчання за контрактом.

Вступити поза конкурсом до закладів профосвіти можуть:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю);

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти, чиї батьки загинули або отримали інвалідність на вугледобувних підприємствах (за умови вступу на гірничі професії, спеціальності);

діти військовослужбовців або правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Додамо, що у 2021 році розмір стипендії у закладах професійної освіти складає майже 500 гривень. Учні визначених категорій також мають право претендувати на соціальну стипендію.

Чи надається учням гуртожиток? Проживання учнів у гуртожитках закладів професійної освіти є безкоштовним. Тому якщо у структурі профтеху є гуртожиток, то учні з інших міст за потреби мають право проживати там безоплатно впродовж навчання.

Де учні проходять практику під час навчання

Більшість закладів мають договори про співробітництво з роботодавцями. Співпраця передбачає можливість проходження виробничої практики на підприємствах партнерів.

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Тому коли за навчальним планом учень має проходити практику, заклад запитує про наявність вільних місць у бізнес-партнерів і далі направляє туди учнів.

Водночас учень може самостійно обрати місце для проходження практики. Якщо він вже має запрошення від підприємства, потрібно лише повідомити про це майстра.. Після цього заклад сформує направлення на обране виробництво.

Зазначимо, що виробнича практика у профтехах є оплачуваною. Тож учні отримують кошти за фактично виконану роботу на підприємствах.