Як вступатимуть абітурієнти з окупованих територій у 2021 році: МОН затвердило новий порядок

Міністерство освіти затвердило новий порядок вступу абітурієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму, окремих районів Донецької та Луганської областей та території поблизу лінії зіткнення.

Затверджений порядок вже пройшов процедуру державної реєстрації у Міністерстві юстиції.

До теми Як абітурієнтам з окупованих територій вступити до вишу за спрощеною процедурою: інструкція

Вступники з ТОТ мають право вступати на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі атестату про закінчення школи.

Зазначимо, що вступники матимуть право подати до 5 заяв на різні спеціальності через один освітній центр. Також вступники можуть подавати документи на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб.

Згідно з новим порядком, абітурієнти з ТОТ мають право на освіту та організацію їх вступу до вишів, коледжів чи профтехів через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна".

Так, через вищезазначені освітні центри ці абітурієнти зможуть пройти річне оцінювання та ДПА, отримати документ державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту. Також прийом документів може відбуватися за результатами ЗНО (за вибором заявника).

Освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна” будуть працювати з 7 червня до 24 вересня 2021 року.

Вступ за кошти державного бюджету здійснюється в два етапи:

Перший:

документи від заявника приймаються до 12:00 години 20 липня,

вступні іспити проводяться до 20 липня,

рейтинговий список вступників оприлюднюється до 12:00 години 20 липня,

зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 23 липня.

Другий:

документи від заявника приймаються до 12:00 години 20 вересня,

вступні іспити проводяться до 21 вересня,

рейтинговий список вступників оприлюднюється до 12:00 години 22 вересня,

зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 24 вересня.

Зарахування абітурієнтів на основі базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти на бюджет відбувається в межах установлених квот за конкурсом.



Дати вступу-2021 для абітурієнтів з ТОТ / Інфографіка 24 каналу

Тобто зарахування вступників здійснюється:

на денну форму навчання – не пізніше 24 вересня;

на заочну форму навчання – не пізніше 15 вересня.

Які пільги мають абітурієнти з окупованих територій

Вступ для абітурієнтів з ТОТ буде організовано за процедурою в межах квоти-2 (це кількість пільгових бюджетних місць, яка складає не менше ніж 20% загального обсягу державного замовлення).

Додамо, що аби претендувати на квоту-2, абітурієнт з ТОТ може не складати ЗНО, але повинен успішно скласти 3 іспити через освітні центри.

До слова, юристи запевнили, що студенти-переселенці та ті, хто проживає у населених пунктах поблизу лінії розмежування, мають знижку на проживання в гуртожитках.