Експертка з тайм-менеджменту Лора Вандеркам розповіла, як з вихованням дитини встигати працювати та заробляти від 100 тисяч гривень. Вона написала кілька порад про те, як встигати приділяти час роботі, родині, стосункам і дозвіллю.

У своїй книзі "Я знаю, як їй все вдається. Тайм-менеджмент успішних жінок" проаналізувала, як успішні жінки розподіляють свій час у сфері "Роботи", "Дому" і "Себе".

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Поради з планування часу для роботи

Правильно розподіляйте час

За словами Лори, майже половина жінок поділяють роботу на денну та вечірню. Чому? Головна ідея полягає у тому, що необов’язково працювати багато годин підряд. Якщо вам так буде ефективніше і краще – то розділяйте час. Можете поділити день на блоки, щоб зробити свій розклад мобільнішим.

Працюйте віддалено

Так, не всі компанії дозволяють своїм співробітникам постійно працювати з дому, бо іноді це може це ускладнювати роботу в команді. Проте як вважає Лора Вандеркам, ідеальний варіант – це почати працювати у офісі (хоча б кілька днів для важливої комунікації та ефекту присутності), а в інші дні — можна виконувати роботу віддалено. Це допоможе зберегти енергію й час на дорогу.



Якщо компанія дозволяє – працюйте з дому / Фото rabota.ua

Уникайте пастки 24 годин

Безперечно неможливо щодня гармонійно розподіляти роботу й особисті інтереси. Проте робити це протягом тижня цілком можна. Наприклад, можна збалансувати тяжку робочу на тижня з більш легкою. А оберіть власний підхід до тайм-менеджменту.

Переформатуйте вихідні

Так, не обов’язково повністю змінити робочий графік, але кілька годин попрацювати на вихідних може бути навіть корисно. Якщо кілька годин робочих годин у суботу трохи розвантажать наступний тиждень, то чому б це не зробити?

Окрім того, Вандеркам радить влаштовувати собі повноцінну 24-годинну перерву після кожного робочого тижня. Приділіть один десь собі та своїм рідним.

Використовуйте робочий час для себе

Навіть у робочі дні варто виділяти час на себе і робити це потрібно свідомо. Якщо вам усе одно доводиться працювати ввечері або на вихідних, то ви спокійно можете піти раніше з роботи або затриматись на обіді.

Це саме радять робити і щодо понаднормової роботи. Так, якщо у вас багато ділових зустрічей поза офісом, то дозвольте собі їздити на них у своєму темпі й не забувати при цьому влаштовувати перерви.

Подумайте про часткову зайнятість

Переваги часткової зайнятості теж є, зокрема це можливість контролювати свій час і працювати менше. Так, тут є і свої мінуси – зменшення прибутку та іноді перевантаження, бо, намагаючись довести свою ефективність, ви легко можете почати перепрацьовувати. Тож, краще рахуйте робочі години.

Не "стрибайте вище голови"

Понаднормова робота не завжди є ефективною, навіть якщо вона стає частиною іміджу сумлінного працівника. Адже у кожної людини своя межа: якщо для вас 40 годин роботи на тиждень – це максимум, то понаднормовий час для вас не буде ефективним. І самоконтроль тут не допоможе.

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Як виділяти час на сім’ю: поради

Розподіляйте обов’язки

У родинах, де є діти і обидва батьки працюють, чоловіки проводять на роботі у середньому більше часу, але попри це мають на 4,5 години більше вільного часу, ніж жінки. Чому? Бо дружини мають «другу зміну» - після роботи вони змушені займатись побутом і дітьми.

Все це може стати причиною хронічного стресу, проблем зі сном, депресії, вигорання тощо. Тож, варто порівно поділити обов’язки з партнером і перестати брати на себе зайві завдання.

Підживлюйте романтичні стосунки

Завжди плануйте й виокремлюйте час, щоб побути разом з другою половинкою чи сходити кудись разом. Якщо є можливість, обідайте разом у робочі дні. Також можна використовуйте час для себе, коли діти в садочку/школі або у бабусь/дідусів/друзів.



Знаходьте час на відпочинок з другою половинкою / Фото Unsplash

Як планувати час для себе

Експертка з тайм-менеджменту наголошує, що перш за все варто знаходити час на сон. Адже саме це забезпечує нас енергією і дозволяє добряче всім відпочити. Але визначте власну норму, адже у людей різні потреби: комусь вистачає спати 8 годин, а комусь потрібно більше або менше.

Як підтримувати себе у ресурсному стані та чому це важливо? Тут допоможе:

Спорт

Більшість людей мало займаються спортом. А все через відсутність, але не вільного часу, а бажання. Необхідно знаходити час на активність впродовж тижня. А ще радимо йти на роботу пішки, їздити на велосипеді, або щодня гуляти.

Хобі

Якщо вам вистачає часу на перегляд соцмереж, то і час на своє захоплення ви завжди можете знайти. Навіть невеликі 5-хвилинні перерви можна використати для хобі, якщо покласти поруч усе необхідне.

Як ще знайти час на захоплення:

робіть це на вихідних;

використовуйте вільний час ввечері або у відрядженні;

створіть ритуали переходу між "роботою" і "домом" – хай це і буде час для хобі;

заробляйте на своєму захопленні, це мотивує.

"Спочатку ви починаєте жити так, як мрієте, а потім час починає працювати на вас. Якщо ви це усвідомите, то досягнете успіху", – каже Лора Вандеркамп.