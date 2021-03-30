Фінанси традиційно були галуззю, зарезервованою для соціальної еліти. Як правило, образ дорого одягненого білого чоловіка середнього віку, що розкошує у своєму офісі на Волл-стріт, – це перше, що спадає на думку, коли уявляєш собі кар’єру у фінансах.

Однак наратив у фінансовій галузі змінюється, і компанії, спрямовані на грошову освіту звичайних громадян, набувають все більшої популярності. Підвищення фінансової грамотності та активне використання фондового ринку принесли б величезну користь цілому суспільству.

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Актуальна ситуація

Сертифіковані фінансові радники, які є представниками маргіналізованих рас, складають лише 4 відсотки всіх експертів у галузі. Жінок-фінансисток по всьому світу тільки 20 відсотків від загальної кількості.

Навчання фінансової грамоти у глобальних масштабах змінить спосіб взаємодії людей із грошима, заохочуючи їх заощаджувати та інвестувати, а також цікавитися фінансовою галуззю більше.

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У довгостроковій перспективі ці дії принесуть користь майбутнім поколінням, прищепивши відповідальну фінансову практику та адекватне сприйняття грошей у майбутньому.

Це також допомогло б змінити різні соціально-економічні розбіжності у суспільстві і зробило б відчуття спокою, стабільності, впевненості та багатства доступними для всіх без винятку людей.

Як змінити парадигму

Фондовий ринок

Ключовим фактором сприяння фінансовій грамотності є пошук способів надихнути людей інвестувати на фондовому ринку.

Замість того, щоб продовжувати обмежуватися вищим класом, фондовий ринок повинен стати інструментом, що використовується людьми з усіх соціально-економічних середовищ як для майбутнього планування, так і в якості додаткового джерела доходу.

За даними Gallop, близько 55% американців зараз інвестують на фондовий ринок, у пайові фонди або пенсійні накопичувальні рахунки.

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Доступна освіта

Для підвищення рівня фінансової грамотності широкого загалу освітній зміст повинен бути чітким та простим. Більшість банків та фінансових установ не цураються незрозумілої термінології та складних цифр, пояснюючи клієнтам умови їх же договорів.

Фінансовою просвітою зазвичай не займаються ні в школах, ні у вищих навчальних закладах, а в сімейному колі теми грошей взагалі табуюються. Це все варто змінювати, надавши людям доступ до фінансових інструментів та знань ще з наймолодшого віку.

Необхідно скерувати динаміку фінансової галузі з такої, яка в основному контролюється елітами, на ту, яка відображає різноманітність світу та є доступною і зрозумілою кожному.

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