В ООН заявили, що пандемія коронавірусу вплинула на навчальний процес у 160 країнах, і через закриття шкіл на карантин близько одного мільярда учнів не змогли отримати освіту повною мірою.

За словами генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша, понад 250 мільйонів дітей шкільного віку в різних країнах не мали можливості відвідувати школу. І лише чверть учнів середніх шкіл закінчували навчання з необхідними базовими навичками, передає пресслужба ООН.

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Ще щонайменше 40 мільйонів дітей по всьому світу не отримали необхідних знань у "критично важливий дошкільний рік".



У Північній Македонії під час пандемії уроки проводять по радіо і ТБ / Фото Юнісеф

Через це світові загрожує "катастрофа поколінь", тому поновлення нормального навчального процесу має стати першочерговим завданням. "Щоб виправити ситуацію, ООН разом з міжнародними партнерами запускає кампанію під назвою "Врятуйте наше майбутнє", – сказав Антоніу Гутерріш.

Як врятувати освіту в умовах пандемії: план

Школи повинні відкритися якомога швидше, як тільки вдасться взяти під контроль поширення інфекції. Але для початку потрібно оцінити ризики для здоров'я. Варто приділяти пріоритетну увагу сфері освіти при розподілі фінансових потоків. Так, бюджети освітніх програм повинні бути захищені від скорочень і, по можливості, збільшені. Слід структурувати освітні ініціативи так, щоб охопити тих, хто піддається найбільшому ризику відставання: дітей і підлітків, що живуть в зонах надзвичайних ситуацій, представників різного роду меншин, а також вимушених переселенців і інвалідів. Потрібно розуміти, що майбутнє освіти створюється вже зараз. Всі рішення уряду матимуть тривалий вплив на сотні мільйонів людей і на перспективи розвитку країн на наступні десятиліття. "У нинішнього покоління є можливість переосмислити педагогічні методи і принципи", – додав генсек ООН.

Як тільки поширення COVID-19 на місцях буде під контролем, повернення студентів у школи і навчальні заклади при дотриманні необхідних заходів безпеки повинно стати пріоритетом,

– наголосили в ООН.

Зазначимо, що від початку пандемії СOVID-19 кількість інфікованих у світі перевищила 18 мільйонів, близько 700 тисяч людей померли.

Додамо, що 3 серпня Німеччина перша в Європі відновила заняття в школах. Щоб уникнути можливість зараження заклади освіти розділили учнів на групи, які не перетинаються.