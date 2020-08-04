Як врятувати освіту в умовах пандемії: генсек ООН озвучив план
В ООН заявили, що пандемія коронавірусу вплинула на навчальний процес у 160 країнах, і через закриття шкіл на карантин близько одного мільярда учнів не змогли отримати освіту повною мірою.
За словами генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша, понад 250 мільйонів дітей шкільного віку в різних країнах не мали можливості відвідувати школу. І лише чверть учнів середніх шкіл закінчували навчання з необхідними базовими навичками, передає пресслужба ООН.
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Ще щонайменше 40 мільйонів дітей по всьому світу не отримали необхідних знань у "критично важливий дошкільний рік".
У Північній Македонії під час пандемії уроки проводять по радіо і ТБ / Фото Юнісеф
Через це світові загрожує "катастрофа поколінь", тому поновлення нормального навчального процесу має стати першочерговим завданням. "Щоб виправити ситуацію, ООН разом з міжнародними партнерами запускає кампанію під назвою "Врятуйте наше майбутнє", – сказав Антоніу Гутерріш.
Як врятувати освіту в умовах пандемії: план
- Школи повинні відкритися якомога швидше, як тільки вдасться взяти під контроль поширення інфекції. Але для початку потрібно оцінити ризики для здоров'я.
- Варто приділяти пріоритетну увагу сфері освіти при розподілі фінансових потоків. Так, бюджети освітніх програм повинні бути захищені від скорочень і, по можливості, збільшені.
- Слід структурувати освітні ініціативи так, щоб охопити тих, хто піддається найбільшому ризику відставання: дітей і підлітків, що живуть в зонах надзвичайних ситуацій, представників різного роду меншин, а також вимушених переселенців і інвалідів.
- Потрібно розуміти, що майбутнє освіти створюється вже зараз. Всі рішення уряду матимуть тривалий вплив на сотні мільйонів людей і на перспективи розвитку країн на наступні десятиліття. "У нинішнього покоління є можливість переосмислити педагогічні методи і принципи", – додав генсек ООН.
Як тільки поширення COVID-19 на місцях буде під контролем, повернення студентів у школи і навчальні заклади при дотриманні необхідних заходів безпеки повинно стати пріоритетом,
– наголосили в ООН.
Зазначимо, що від початку пандемії СOVID-19 кількість інфікованих у світі перевищила 18 мільйонів, близько 700 тисяч людей померли.
Додамо, що 3 серпня Німеччина перша в Європі відновила заняття в школах. Щоб уникнути можливість зараження заклади освіти розділили учнів на групи, які не перетинаються.