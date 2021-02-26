Протягом тривалої роботи на одному підприємстві, навіть найпрацьовитіші та найвідданіші справі люди з часом втрачають мотивацію. Причинами можуть бути складні особисті обставини, постійний стрес чи неуважність керівництва.

Освіта 24 за підтримки партнера Canon підібрала кілька корисних порад для власників бізнесу, які допоможуть підняти дух колективу та перезавантажити робочу атмосферу на підприємстві.

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Фізичне та емоційне вигорання

Велике навантаження, тиск з боку керівництва та постійний пошук ідеалу можуть сприяти формуванню нездорового перфекціонізму. Ця якість негативно впливає на робочий процес, адже наймані працівники починають витрачати забагато часу на найдріб’язковіші речі, а будь-яку помилку сприймають як велику катастрофу.

Креативність персоналу є важливою, але надмірні вимоги до генерування унікальних ідей з часом призводять до емоційного вигорання у колективі. Дозвольте працівникам помилятися та працювати над своїми помилками, адже це знизить рівень загального стресу та допоможе уникнути burnout окремих людей.

Що таке burnout Синдром емоційного вигорання та виснаження. Симптомами та наслідками burnout є негативне ставлення до роботи та співробітників, нервовість, апатія та різкі перепади настрою. Джерело: Wikipedia

Часто після burnout вже майже неможливо повернути мотивацію людини до роботи, тому керівникам варто заздалегідь дбати про сприятливий та здоровий клімат на підприємстві, звертати увагу на дефіцити колективу та можливу оптимізацію робочого процесу.

Навантаження та концентрація

Проаналізуйте, скільки часу кожен працівник підприємства витрачає на виконання тих чи інших завдань. Надмірна багатозадачність може знизити продуктивність роботи та вплинути на якість кінцевого результату. Не змушуйте людей займатися одразу кількома завданнями, натомість давайте вказівки поступово.

Оптимізувати робочий процес можна завдяки звичайному чек-листу, у якому чітко прописані завдання, час та етапи їх виконання. Працівники повинні отримати можливість слідкувати за прогресом роботи та відмічати вже пройдений шлях, адже навіть невеликі досягнення стимулюють швидше та якісніше виконувати поставлені завдання.

Створюйте чек-листи / Фото Pexels

Вербальна та невербальна мотивація

Щоб створити сприятливу робочу атмосферу на підприємстві, необхідно перш за все вибудувати хорошу та дружню команду. Час від часу варто проводити тімбілдінги, неформальні заходи та навчання колективу. Коли оточення працівника йому до вподоби, а співробітники є хорошими помічниками чи навіть друзями, то й ефективність його роботи зростає.

Визнання та хороші стосунки з керівництвом є також важливим аспектом. Не обов’язково розкидуватися грошовими преміями чи обіцяти підвищення, натомість звичайна похвала за хороший результат вже є великим мотиватором рухатися далі.

Визнання на роботі / Фото Work.ua

Ще одним інструментом мотивації є правильна організація робочого місця для персоналу. Сьогодні орендувати офіс та придбати необхідне обладнання чи меблі вже не достатньо. Монотонна та сіра праця в чотирьох стінах ніколи нікого не надихала.

Щоб підвищити ефективність роботи та мотивацію працівників, варто не тільки облаштувати приміщення кріслами, столами та комп’ютерами, але й створити простір для відпочинку та внутрішньої комунікації.

На стінах офісу варто повісити мотиваційні плакати чи фотографії зі спільних позаробочих активностей. Роздрукувати їх радимо за допомогою принтерів Canon серії MegaTank. Пристрої Canon розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину в чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі. Принтери також здатні друкувати банери довжиною до 1,2 метра.

Важливо! Чорнила та тонер виробництва Canon розроблені під конкретні пристрої з урахуванням всіх технічних характеристик. Порушуючи герметичність картриджів та використовуючи витратні матеріали сумнівної якості сторонніх виробників, ви завдаєте шкоди якості друку та можете взагалі вивести принтер з ладу.

Принтери Canon серії MegaTank / Фото 24 канал

Навчання та підвищення кваліфікації

Втрата мотивації та неефективна робота не завжди спричинені поганою атмосферою, перенавантаженням чи відсутністю визнання. На ефективність працівників також впливають складні життєві обставини, зокрема найпоширенішими є фінансові проблеми.

Співробітник, який намагається звести кінці з кінцями, не може повністю зануритися в робочий процес. Причиною фінансових негараздів часто є не низька зарплата, а банальне невміння розпоряджатися власними грошима.

Навчитися управляти грошима / Фото Unsplash

Підприємцям варто навчати свій персонал хоча б основам фінансової грамоти. Запропонуйте колективу вести облік їх власних доходів та витрат, аналізувати інвестиційний ринок та формувати особистий щомісячний бюджет.

Разом з тим, не спішіть звільняти працівника, якщо той не справляється зі своєю роботою. Можливо, він просто займається не тим, чим йому варто займатися. Спробуйте призначити працівника на іншу посаду, профінансуйте підвищення чи перекваліфікацію, і ви побачите, як зміниться його підхід до роботи та чи з’явиться нова мотивація.

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