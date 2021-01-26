Індивідуальність та характер дитини часто є визначальними в її бажанні навчатися. Не завжди школярі з хорошими здібностями стають успішними в школах.

Джерело: Освіта 24

Найбільшою помилкою, яку роблять вчителі та батьки учнів, є обмеження освітнього процесу дитини однією лише шкільною програмою. Навчання в класах є тільки базовою інструкцією, хоча часто йому приділяють надмірну увагу й заставляють дітей посилено концентруватися лише на конкретних предметах.

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Інтелектуальний, соціальний та академічний розвиток дитини повинен відбуватися й поза межами стін школи. Освіта 24 підібрала кілька порад для батьків, як вмотивувати дітей навчатися.

#1 Розвивайте атмосферу для читання

Любов дитини до книжок часто є прямим шляхом до її успіху в навчанні. Читання допомагає учням не лише збільшувати словниковий запас, але й вчить їх обробляти отриману інформацію.

Школярі, які добре читають, мають посилену здатність вивчати усі предмети, в тому числі технічні та природничі науки.

Купуйте книжки для дитини, створіть традицію читати в сімейному колі, обговорюйте ті чи інші твори. Головне – зробити процес веселим та цікавим.

Нехай дитина сама обирає книжки. Це можуть бути твори про її улюблених героїв, персонажів з мультфільмів чи речі, які їй цікаві.

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#2 Нехай дитина керує освітнім процесом

Коли йдеться про освіту, більшість дітей сприймає навчальний процес тільки як безперервний контроль. Часто саме через це учні й не хочуть навчатися.

Важливо, щоб дитина мала можливість сама контролювати свій навчальний досвід. Як в школі, так і вдома, школярі повинні мати вибір, чому і коли їм вчитися.

Це стосується й позашкільних гуртків та спортивних активностей. Нехай школярі самі обирають, чим їм займатися, а не відвідують заняття, які до вподоби батькам.

#3 Підтримуйте відкриту та щиру комунікацію

Створіть вільну та довірливу атмосферу вираження думок, бажань та переживань. Дитина повинна мати можливість розповісти про свої вподобання та те, що їй не подобається в освітньому процесі.

Погоджуйтесь та підтримуйте школяра, навіть якщо у вас інші погляди. Коли дитина починає розуміти, що її думка не має жодного значення, скоріш за все вона й не захоче навчатися.

Школярам необхідно виражати свої відчуття від освітнього процесу знаючи, що їх не будуть засуджувати чи ігнорувати.



Довірливі відносини між батьками та дітьми / Фото Pexels

#4 Дозвольте дитині обрати тип навчання

Кожному учню підходить той чи інший тип сприйняття інформації. Комусь зручний один виражений та домінантний стиль навчання, а для когось – змішані його види.

Всього існує 7 базових навчальних стилів:

аудіальний;

візуальний;

вербальний;

фізичний;

логічний;

соціальний;

одинарний.

Спершу визначте та зрозумійте кожен з них самі, а згодом запропонуйте дитині їх випробувати та обрати той, який найбільше підходить.

#5 Зосереджуйтесь на предметі, а не на успіхах

Замість того, щоб після школи запитати дитину про її оцінки, краще поцікавтеся, що нового вона сьогодні вивчила. Якщо результат і є важливим, фокусування на навчальному досвіді дозволить дитині зрозуміти, що:

процес пізнання є важливішим, ніж оцінка;

ви більше зацікавлені в ній, ніж її результатах;

вам зрозумілі її почуття.

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#6 Зробіть кожен день пізнавальним

Перетворити життя дитини на суцільний навчальний процес може здаватися кардинальним кроком, та якщо це зробити правильно, навчання у школі стане легшим, зрозумілішим та успішнішим.

Як тільки з'являється така можливість, надихайте дитину пізнавати навколишній світ, ставити запитання, аналізувати причинно-наслідкові зв'язки.

Допоможіть їй категоризувати, класифікувати та критично розмірковувати про те, що вона бачить. Зробивши таким чином кожен день навчальним, в учня виробиться мотивація та необхідність пізнавати нове в школі, вдома чи будь-де.