Дослідження показують, що понад 43% українців не змогли знайти роботу через брак досвіду. Часто відсутність трудового стажу ставить перед новачками величезний бар’єр, бо більшість роботодавців хочуть мати вже досвідчених працівників. Як же ж влаштуватися на роботу без досвіду?

Експерти кажуть, що для цього потрібно докласти трохи зусиль і проявити винахідливість. Корисними порадами поділилася кар’єрна консультантка Уляна Ходорівська, передає видання Inspired.

Цікаво Паперові трудові книжки зникнуть: що буде замість них та які є ризики

З чого почати пошуки роботи

Перед пошуком вакансії людина повинна вирішити, для чого саме їх потрібна ця робота. Зрозуміло, що всі люди хочуть заробити грошей, але, окрім цього, потрібно визначитися, що ще ви хотіли б отримати від майбутньої роботи.

І тому свою зацікавленість до конкретної вакансії потрібно пояснити роботодавцю. Якщо у вас викликають захоплення якісь проєкти компанії, обов’язково це підкресліть. Але важливо, щоб це була правда. Окрім того, перше місце роботи варто обирати таке, де ви чогось навчитеся. Тоді вже отриманий досвід ви зможете запропонувати іншому роботодавцю.

Де шукати роботу? Найчастіше люди шукають роботу через відповідні зайти, зокрема Work.ua чи Rabota.ua. Або можна дізнатися про вакансію від знайомих чи з соцмереж. Також можете самостійно написати айчару з компанії, куди ви хочете потрапити. Невідомо, який канал краще спрацює, тому важлива активність.

Як написати резюме? Зазвичай люди, які ще не мають досвіду роботи, не вміють писати резюме. Це нормально, тому для початку варто пошукати вдалі приклади резюме в інтернеті.

Під час його написання уникайте стандартних формулювань. Наприклад, якщо ви пишете, зщо креативні, то тут одразу треба вказати, у якому саме аспекті, що можете зробити завдяки своїй креативності. Наприклад, придумати цікавий візуал для чогось чи написанти оригінальний текст.



Резюме на роботу / Фото techrocks

Як знайти роботу без досвіду

Можна вписувати у резюме можна будь-яку практику чи будь-який фріланс. Навіть якщо цей досвід не дуже пов’язаний з тією вакансією, на яку ви претендуєте.

Також ви будете виглядати більш виграшно, якщо пройдете додаткове навчання за напрямком, у якому хочете отримати роботу. Не обов’язково витрачати на це багато грошей, прослухайте курс хоча б на Coursera чи Prometheus. Адже самоосвіта – це завжди плюс, навіть для людини з досвідом.

Читайте також Як заробити гроші на карантині: 10 ідей та способів заробітку в Україні

Ще одна з головних порад: відповідально підходьте до співбесіди. Зокрема, вам потрібно налаштувати себе на те, що вас повинні взяти на роботу, адже ви дуже класний фахівець. Якщо ви себе на це налаштуєте, то вже справді пройде добре.

Чим працівник без досвіду корисний роботодавцеві? Кожна людина свого часу виходить на ринок праці без досвіду, і роботодавці це розуміють. У них іноді навіть є потреба у таких людях, бо їх простіше навчити. Подумайте, яку послугу можете надати. Визначте, які ваші якості, вміння, навички. які будуть корисними в роботі. Про це треба сказати на співбесіді.

Зазначимо, що за даними багатьох досліджень, приблизно 66% компаній середнього розміру і цілих 85% великих компаній готові брати на роботу фахівця без досвіду.

Які помилки допускають люди в своїх резюме та як їх уникнути – читайте за посиланням.